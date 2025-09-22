SPOR

Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak haber geldi! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Hakem Arda Kardeşler ile ilgili inanılmaz iddialar...

Haftanın en önemli gündem maddelerinden olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakıp bırakmayacağı ve Trabzonspor-Gaziantep maçının olaylı hakemi Arda Kardeşler’in geleceği belli oldu.

Fenerbahçe kulübünün eski Başkanı Ali Koç’un istifasını istediği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ve Trabzonspor-Gaziantep maçında hatalarıyla gündeme gelen Arda Kardeşler hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Sabah gazetesinin özel haberine göre iki isim hakkında da flaş iddialar gündeme geldi.

İSTİFA GELİYOR!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Türk hakemliğinin önünü açmak için istifa edeceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da, Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği kaydedildi.
Daha önce bir kez daha göreve gelip koltuktan ayrılan Gündoğdu, 2021/22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapmış, 23 Temmuz 2024 tarihinde ikinci kez koltuğu oturmuştu.

ARDA KARDEŞLER’İN HAKEMLİĞİ BİTİYOR…

Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmasındaki hatalı kararları sebebiyle hem Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından ağır bir şekilde eleştirilen Arda Kardeşler'in hakemliği sonlandırılıyor. Yapılan hatalara artık tahammülü kalmayan Hacıosmanoğlu’nun Arda Kardeşler’in hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ edeceği belirtildi.

TRABZONSPOR AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!'' sözleriyle hakemin performansını eleştirmişti.

