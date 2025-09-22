Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi'nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi...

Süper Lig devi Galatasaray hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetin ardından çalışmalarına devam etti. Ligde oynayacağı Konyaspor karşılaşması için kadrosunu belirlemeye çalışan Okan Buruk, 4 ismi yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

DEĞİŞİM GELİYOR!

Okan Buruk 5-1'lik Frankfurt hezimetinin faturasını Eren Elmalı, Mario Lemina, Roland Sallai ve Leroy Sane'ye çıkardı. Yerlerine Ismail Jakops, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi 11'de başlaması beleniyor.

OYUN PLANI ŞEKİLLENİYOR

Maç içinde 3'lüye de dönebilecek bir sistemde oyuncularını sahaya sürmesi beklenen Okan Buruk'un aklında kanat beklerini Ismail Jakops ve Wilfried Singo'dan kurmak var. Stoperde tandimi bozması ile eleştiri alan Buruk, tekrar Davinson ile Abdülkerim ikiline dönecek. Oyun içerisinde gerektiği zaman Jacops’un sol stopere geçip, Singo ve Barış ile kanat bek oynamak da farklı bir plan olarak cepte duruyor.

MUHTEMEL 11

Okan Buruk'un bu akşam muhtemel Konyaspor 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Jakops, Abdülkerim, Davinson, Singo, Torreira, Gabriel Sara, İlkay, Barış Alper, Icardi, Yunus Akgün

KENDİNİ ELEŞTİRMİŞTİ!

Teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde ‘‘Kendimi eleştirebileceğim yerlerden biri de; rotasyonu biraz daha fazla yapabilirdik. Belli oyuncular üzerinden gittik. Nedenlerinden biri de Türkiye Ligi'nde puan kaybetme lüksünüz yok.’’ Şeklinde sözler sarf ederek, kendini eleştirmişti.