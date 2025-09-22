SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi'nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi...

Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor ile evinde karşılaşırken, lige 5 de 5 ile giren sarı kırmızılılar hedefini 6 da 6’ya dikti. Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk ise Frankfurt hezimetinin faturasını 4 isme çıkardı. İşte detaylar…

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi'nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetin ardından çalışmalarına devam etti. Ligde oynayacağı Konyaspor karşılaşması için kadrosunu belirlemeye çalışan Okan Buruk, 4 ismi yedek kulübesine çekmeyi planlıyor.

DEĞİŞİM GELİYOR!

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi... 1

Okan Buruk 5-1'lik Frankfurt hezimetinin faturasını Eren Elmalı, Mario Lemina, Roland Sallai ve Leroy Sane'ye çıkardı. Yerlerine Ismail Jakops, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi 11'de başlaması beleniyor.

OYUN PLANI ŞEKİLLENİYOR

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi... 2

Maç içinde 3'lüye de dönebilecek bir sistemde oyuncularını sahaya sürmesi beklenen Okan Buruk'un aklında kanat beklerini Ismail Jakops ve Wilfried Singo'dan kurmak var. Stoperde tandimi bozması ile eleştiri alan Buruk, tekrar Davinson ile Abdülkerim ikiline dönecek. Oyun içerisinde gerektiği zaman Jacops’un sol stopere geçip, Singo ve Barış ile kanat bek oynamak da farklı bir plan olarak cepte duruyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi... 3

Okan Buruk'un bu akşam muhtemel Konyaspor 11'i şu şekilde:
Uğurcan, Jakops, Abdülkerim, Davinson, Singo, Torreira, Gabriel Sara, İlkay, Barış Alper, Icardi, Yunus Akgün

KENDİNİ ELEŞTİRMİŞTİ!

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk neşteri vuruyor! Şampiyonlar Ligi nde alınan ağır hezimet 4 isme kulübeyi gösterdi... 4

Teknik direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde ‘‘Kendimi eleştirebileceğim yerlerden biri de; rotasyonu biraz daha fazla yapabilirdik. Belli oyuncular üzerinden gittik. Nedenlerinden biri de Türkiye Ligi'nde puan kaybetme lüksünüz yok.’’ Şeklinde sözler sarf ederek, kendini eleştirmişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alex'den Saran'a tek cümlelik mesaj!Alex'den Saran'a tek cümlelik mesaj!
WKU Hilltoppers Kennesaw State'i 2-1 Mağlup EttiWKU Hilltoppers Kennesaw State'i 2-1 Mağlup Etti
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Konyaspor Eintracht Frankfurt galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.