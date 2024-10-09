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Teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı! Jürgen Klopp'tan çok sürpriz hamle... "Küresel Futbol Başkanı" oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.10.2024 10:14
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Liverpool'daki 9 yıllık kariyerini noktalamasının ardından bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Alman futbol adamı Jürgen Klopp sürpriz bir şekilde geri döndü. İşte detaylar...

Teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı! Jürgen Klopp'tan çok sürpriz hamle... "Küresel Futbol Başkanı" oldu

Liverpool'daki 9 yıllık serüvenin ardından teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan hiç kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Tecrübeli futbol adamı Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

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Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

Red Bull futbol grubunun takımları:

Red Bull Leipzig (Almanya)
New York Red Bulls (Amerika)
Red Bull Bragantino (Brezilya)
Red Bull Brasil (Brezilya)
Red Bull Salzburg (Avusturya)
Leeds United (İngiltere - Hissedar)

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Başkan Red Bull Liverpool Jürgen Klopp son dakika
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