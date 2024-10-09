Teknik direktörlük kariyerini noktalamıştı! Jürgen Klopp'tan çok sürpriz hamle... "Küresel Futbol Başkanı" oldu

Liverpool'daki 9 yıllık serüvenin ardından teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan hiç kimsenin beklemediği bir hamle geldi. Tecrübeli futbol adamı Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

Red Bull futbol grubunun takımları:

Red Bull Leipzig (Almanya)

New York Red Bulls (Amerika)

Red Bull Bragantino (Brezilya)

Red Bull Brasil (Brezilya)

Red Bull Salzburg (Avusturya)

Leeds United (İngiltere - Hissedar)