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TEKNOFEST enerjisi Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak

30.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Bu enerjiyle oluşan motivasyon ve yapılan çabalar mutlaka ve mutlaka meyvesini verecek. Bugün geldiğimiz noktadan çok daha ileriye gittiğimizi göreceğiz"

GÖKSEL YILDIRIM - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST'te ortaya çıkan enerjiyle oluşan motivasyon ve çabalarla Türkiye'nin çok daha ileriye gideceğini bildirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanını ziyaret eden İsmail Demir, AA muhabirine, TEKNOFEST etkinliklerinin yıl boyunca sürdüğünü ve Samsun'da doruk noktasına ulaştığını söyledi.

Gençlerin çeşitli alanlarda projeler hazırladığını, yarıştığını, bu süreçte kendilerine destek verdiklerini belirten Demir, etkinliğin final bölümünde de ödüllerin dağıtılacağını, firmaların da ürünlerini sergileyeceğini ifade etti.

Demir, savunma sanayisi teknolojilerinin itici güç niteliği taşıdığını, bir pilot alan olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Şu anda çok sayıda alana yayılmış durumda, binlerce proje, yarışma, alan, on binlerce yarışmacı var. Bu da gurur verici bir şey. Bu bir ruh, bunun temelinde yatan bazı unsurların altını çizmek adına da Başkanlık olarak, 'Geçmişten Bugüne ve Geleceğe Türk Savunma Sanayii' diye bir kavram ortaya koyuyoruz. Bunun kitapçığını da yaptık. Bir zaman tüneli oluşturduk. Bu zaman tünelimize gelenler milattan önceki zamanlardan başlayarak Türk ordusu, savunma sanayisi nasıl gelişti, hangi ürünler, nereden nereye geldi görecekler. Bu da bir kök, ruh aşılama anlamında önemli. Bazı şeyler çabayla oluyor. Bir tarihimiz var, çabalarımız var. Bunları görmek ve 'Biz daha iyisini yapabiliriz' demek, bu anlamda bir şuur vermek, derinlik sağlamak için bu sergiyi burada yapıyoruz. Başka projelerimiz var. Vizyoner Genç Platformu'muz burada, gençlere geleceklerini oluşturma konusunda bazı destekler verecekler. Yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik ediyorum. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Onlara destek verenler ve tüm paydaşlara sonsuz teşekkürler."

- "Büyük bir enerji var"

Savunma sanayisindeki kazanımların sürekli bir yolculuğa dayandığını vurgulayan Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, durmamamız gereken, durursak düşeceğimiz bir yolculuk. Sürekli hazır olmak gerekiyor, teknoloji hiçbir zaman durmuyor. Eğer bunu takip edemezsek bilimsel çalışmalarla destekleyemezsek yürüyemeyiz. Bu yolculuğun derinliğini vermek ve geleceğe hazır olmak anlamında hiç durmamamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Burada oluşan kritik kitle bizi durdurmayacak diye düşünüyorum. Büyük bir enerji var. Bu enerjiyle oluşan motivasyon ve çabalar mutlaka ve mutlaka meyvesini verecek. Bugün geldiğimiz noktadan çok daha ileriye gittiğimizi göreceğiz."

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Teknofest cumhurbaşkanlığı savunma sanayii başkanı ismail demir

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