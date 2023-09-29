YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor

TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor

29.09.2023 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün etkinlikleri başladı.

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'in üçüncü gününde ana sahnede "Deniz Yıldızları Orkestrası", "Bizim Orkestra", "Bilim Şov", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" yer alacak.

Aktivite programları kapsamında "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Eğitici atölyelerde ise "TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri de gün boyunca devam edecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu"nda mücadele edecek.

TEKNOFEST'in ilgiyle takip edilen hava gösterileri üçüncü günde de sürecek. Paraşüt atlayışları ile başlayacak gösterilerde gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak.

Festivalin üçüncü gününde de özellikle okul gruplarıyla gelen öğrenciler olmak üzere çok sayıda ziyaretçinin yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Menteşe’ye modern atık getirme merkezleriMenteşe’ye modern atık getirme merkezleri
Kuş sevdasına otomobillerinden oldularKuş sevdasına otomobillerinden oldular
Sakarya’da her 10 araçtan 2’sinin sigortası yokSakarya’da her 10 araçtan 2’sinin sigortası yok
Anahtar Kelimeler:
Teknofest etkinlik gösteri

İzmir Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:28
Akşam
19:06
Yatsı
20:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Ozan özcan eczanesi
Konak
Oray eczanesi
Karabaglar
Feride er eczanesi
Bornova
Marina eczanesi
Cesme
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Yaşam eczanesi
Karsiyaka
Umut eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.