TEKNOFEST KARADENİZ'i 2 günde 205 bin kişi gezdi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'i ilk 2 gün 205 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.
30 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açan festivali ilk gün 110 bin, ikinci gün ise 95 bin ziyaretçi gezdi. 4 Eylül'e kadar devam edecek festivalde teknoloji yarışmaları ve ile hava gösterileri gerçekleştiriliyor.
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay ile savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet de sergileniyor.
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
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