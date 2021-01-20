Teknoloji şirketi Cerebrum Tech tanıtıldı

"Türkiye’nin yeni teknoloji yüzü" sloganıyla hayata geçirilen Cerebrum Tech, teknoloji alanındaki hedeflerini açıkladı.

Cerebrum Tech'in tanıtımı, Cer Modern'den canlı yayınlanan çevrim içi etkinlikle yapıldı.

Yapay zeka, veri analitiği, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Cerebrum Tech'in, Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışı da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Teknoloji ve iş dünyasında çalışmalar yapan Dr. Erdem Erkul, burada yaptığı konuşmada, ekip arkadaşlarıyla birlikte Cerebrum Tech adını verdiği yeni oluşumu, "dijital dönüşümde lider, güçlü bir ekosisteme sahip, çözüm ve ürünlerle ülkenin dünyaya açılacak, gençlere girişimcilik alanında ilham olacak bir teknoloji şirketi" olarak tanımladı. Erkul, bu yolculukta Türkiye’nin potansiyeline inanan, teknolojiye tutkulu, dijital dönüşüme yön vermek isteyen, köklü deneyime ve girişimci ruha sahip ekibin bir araya geldiği söyledi.

Türkiye’de ve dünyada öncü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Erkul, genç nesillere ilham vermenin önemine dikkati çekti. Erkul, şunları kaydetti: