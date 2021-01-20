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Teknoloji şirketi Cerebrum Tech tanıtıldı

20.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Teknoloji şirketi Cerebrum Tech tanıtıldı

"Türkiye’nin yeni teknoloji yüzü" sloganıyla hayata geçirilen Cerebrum Tech, teknoloji alanındaki hedeflerini açıkladı.

Cerebrum Tech'in tanıtımı, Cer Modern'den canlı yayınlanan çevrim içi etkinlikle yapıldı.

Yapay zeka, veri analitiği, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanacak Cerebrum Tech'in, Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışı da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Teknoloji ve iş dünyasında çalışmalar yapan Dr. Erdem Erkul, burada yaptığı konuşmada, ekip arkadaşlarıyla birlikte Cerebrum Tech adını verdiği yeni oluşumu, "dijital dönüşümde lider, güçlü bir ekosisteme sahip, çözüm ve ürünlerle ülkenin dünyaya açılacak, gençlere girişimcilik alanında ilham olacak bir teknoloji şirketi" olarak tanımladı. Erkul, bu yolculukta Türkiye’nin potansiyeline inanan, teknolojiye tutkulu, dijital dönüşüme yön vermek isteyen, köklü deneyime ve girişimci ruha sahip ekibin bir araya geldiği söyledi.

Türkiye’de ve dünyada öncü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Erkul, genç nesillere ilham vermenin önemine dikkati çekti. Erkul, şunları kaydetti:

"Bugünün ve geleceğin iş dünyasını dijital nesiller şekillendirmeye başlıyor. Bugün gençlerimiz internet, sosyal medyada yer alma, oyun oynama üzerinde yüksek kullanım oranlarına sahipler. Bu pek çok kişiyi tedirgin etmekte ancak biz bu duruma çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ediyoruz. Aslında bu sayede dijital dönüşüm becerilerini ve geleceğin mesleklerini daha kolay benimsiyorlar. Kodlama, programlama, yapay zeka, veri bilimi, dijital pazarlama, iletişim gibi alanlarda çevrim içi pek çok eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Ayrıca gençlerimizin teknoloji alanında yeni girişimler çıkarmaya yönelik iştahları her geçen gün daha da artıyor. İşte tam bu noktada, ülkemizin dijital dönüşümde katma değer yaratması yolunda, gençlerin girişimcilik ruhunu yükselterek, onlara hedeflerini gerçekleştirmeye inanmaları için ilham olmak istiyoruz."

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