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Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.10.2019 07:41 | Son Güncelleme

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma, B Grubu’ndaki ilk maçında kendi sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem’e 73-69 mağlup oldu.

Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı

Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2’nci çeyreği 14-11’lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30’luk skorla önde girdi.

3’üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4’e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise J’Covan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.

TEKSÜT Bandırma gruptaki 2’nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.

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Şampiyonlar Ligi Teksüt Bandırma b grubu Hapoel Jerusalem Kara Ali Acar Spor Salonu

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