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Tektaş 3 yılda büyüdü!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 11:46 | Son Güncelleme 4 saat önce

Neslişah Alkoçlar'ın parmağında şu an 5 karatlık tektaş var. Değeri tam 500 bin lira. Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden bu sezon bölüm başına 150 bin lira aldığı iddia edilmişti...

Tektaş 3 yılda büyüdü!

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, Ekim 2014'te evlenmişti.

Engin Altan Düzyatan evlilik hediyesi olarak eşine 200 bin liralık tektaş takmıştı. Tektaşın karatı, oğulları Emir'in Ocak 2016'daki doğumunda ve Neslişah Alkoçlar'ın bir ay önceki 29. yaş gününde art arda iki kez büyüdü.

Neslişah Alkoçlar'ın parmağında şu an 5 karatlık tektaş var. Değeri tam 500 bin lira. Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden bu sezon bölüm başına 150 bin lira aldığı iddia edilmişti. (Posta)

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar

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Anahtar Kelimeler:
neslişah alkoçlar Diriliş Ertuğrul

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