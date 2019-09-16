Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Muş'taki iki köyün sakinleri, cep telefonuyla görüşmek için şebekenin çektiği tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma ve Çiçekli köylerinde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefon görüşmesi yapabilmek için 3-4 kilometre yol yürüyerek tepelere çıkıyor.

Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, 2018 yılında köylerine kurulan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi nedeniyle cep telefonlarını kullanamadıklarını ve baz istasyonunun bir işe yaramadığını söyledi. Telefon şebekesinin çekmediğini ve bu sebeple tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Kapşigay, “O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler, ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köyden uzaktaki bazı tepelerdeki noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz" dedi.

40 hanelik köyde yaklaşık 600 cep telefonu bulunduğunu aktaran Tahir Kapşigay, “Yaz aylarında yaklaşık 10 hane köye geri dönüş yaparak bahçesinde sebze ekimi yapıyor. Acil bir durumda yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek dağlara çıkıp görüşme yapmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan çok sıkıntı yaşıyoruz. Köylüler haklı olarak sürekli bana baskı yapıyorlar. Aktif olmayan cihazı kaldırmamı istiyorlar. Buraya kurulan baz istasyonuna verici cihazı takılmadığı için aldığımız telefonlar hiçbir işe yaramıyor. Bir iskele gibi ortada duruyor. Bu baz istasyonunu buraya boşuna kurdular. Bu kadar masrafı boşuna yaptılar” diye konuştu.