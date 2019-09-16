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Telefonla görüşebilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 16.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Muş merkeze bağlı Yukarısızma ve Çiçekli köyündeki vatandaşlar, şebekeleri çekmediği için 3-4 kilometre yol yürüyerek dağın tepesinde telefonla görüşmeye çalışıyor.

Muş'taki iki köyün sakinleri, cep telefonuyla görüşmek için şebekenin çektiği tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma ve Çiçekli köylerinde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefon görüşmesi yapabilmek için 3-4 kilometre yol yürüyerek tepelere çıkıyor.

Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, 2018 yılında köylerine kurulan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi nedeniyle cep telefonlarını kullanamadıklarını ve baz istasyonunun bir işe yaramadığını söyledi. Telefon şebekesinin çekmediğini ve bu sebeple tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Kapşigay, “O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler, ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köyden uzaktaki bazı tepelerdeki noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz" dedi.

40 hanelik köyde yaklaşık 600 cep telefonu bulunduğunu aktaran Tahir Kapşigay, “Yaz aylarında yaklaşık 10 hane köye geri dönüş yaparak bahçesinde sebze ekimi yapıyor. Acil bir durumda yaklaşık 3-4 kilometre yürüyerek dağlara çıkıp görüşme yapmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan çok sıkıntı yaşıyoruz. Köylüler haklı olarak sürekli bana baskı yapıyorlar. Aktif olmayan cihazı kaldırmamı istiyorlar. Buraya kurulan baz istasyonuna verici cihazı takılmadığı için aldığımız telefonlar hiçbir işe yaramıyor. Bir iskele gibi ortada duruyor. Bu baz istasyonunu buraya boşuna kurdular. Bu kadar masrafı boşuna yaptılar” diye konuştu.

Çiçekli Köy Muhtarı Remzi Sağın da köylerinde GSM şebekesi bulunmadığını ve bu yüzden cep telefonlarının yalnızca belirli noktalarda çektiğini söyledi. Muhtar Sağın, bugüne kadar birçok müracaatta bulunduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını belirterek, “Köylülerimiz telefonla görüşmek için dağlara çıkmak zorunda kalıyor. Köyümüzle Yukarısızma köyü arasında bir baz istasyonu kurdular ancak verici takılmadığından dolayı aktif değil. Annem Muş Devlet Hastanesinde öldü ve bizim şebekemiz çekmediği için İstanbul’daki akrabalarımıza ulaştılar. İstanbul’daki akrabalar da Sarıdal köyüne haber veriyor ve Sarıdal köyünde kayınbiraderim gece köyümüze gelerek bize haber veriyor. Benim annemin öldüğünden haberim olmuyor. O nedenle cenazemi almaya gece gidebildim. Bir cenazemiz veya bir hastamız olduğu zaman Muş’tan diğer şehirlerdeki akrabalarımıza haber veriliyor daha sonra çevre köylerden biz haberi alıyoruz. Yıllardır aynı sorunu yaşamamıza rağmen telefon şirketleri sorunumuza çözüm bulmadı. Bu sıkıntının giderilmesi için onlarca kez müracaatta bulunmamıza rağmen sonuç alamadık” ifadelerini kullandı.

Yukarısızma köyü sakinlerinden Ali Kapşigay ise yaklaşık 2 yıldan beri köyün üst kısmına baz istasyonu kurulduğunu belirterek, “Ancak verici cihazı takılmadığı için aktif değil. Acil bir telefon görüşmesi yaptığımızda yaklaşık 3 kilometre yüksek tepelere çıkıyoruz. Bu açıdan yardım bekliyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
muş Çiçekli telefon

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