Telefonu kim, ne zaman icat etti? Telefonu ilk kim buldu?

Bugün boyutları iyice küçülen, işlevleri artan, ceplerde çantalarda taşınan, yapay zeka desteği ile hizmetler sunan telefonların atası olan ilk telefon basit bir düzenek ile oluşturulmuştur. Temel unsurları verici ve alıcı olan telefon genel olarak konuşma sırasında ağız kısmına doğru tutulan ahize adı verilen mekanizmanın içine yerleşik haldedir.

Telefonu kim, ne zaman icat etti?

Eski Yunanca dilinde ses ve uzak kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan telefon kelimesi, Türkçe olarak ilk kez alisun ve çınka sözcükleri ile bilinmiştir. Telefon daha önce radyofun adı verilen bir alet olarak icat edilmiştir. İki bilim insanı radyofon adı verilen bir cihaz icat etmiş ve ilk deneyi de 1880 yılından şubat ayında gerçekleştirmişlerdir.

İlk önce telgraf sistemine benzer olarak iki bağlantı üzerinden konuşulacak biçimde kullanılmaya başlanan telefon, çoğunlukla bir bağlantı demir telden diğer bağlantı ise toprak olduğu için sesler daha karışık olarak duyulmuştur. Daha sonra se geliştirmeler yapılmış ve 1886 yılında tek devreden farklı frekanslar ile ses gönderen bir aygıt kısa devresi yapılmıştır. Uzun hatlara yükselticiler yerleştirilmiş ve bu sayede ses kayıpları giderilmiştir.

Kişiler arası telefon konuşmaların ardından 1915 yılında kıtalar arasında telefon konuşmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlk kez Paris ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Arlingon arasında bir telefon konuşması gerçekleştirilmiştir.

Telefonu ilk kim buldu?

İtalyan Mucit Antonio Santi Giuseppe Meucci, 1854 yılında teletrofono ismini verdiği sesi öncelikle elektrik dalgalarına daha sonra ise aletin diğer ucunda sese çeviren aleti icat etmiştir. Teletrofonoya ait krokiler Alexander Graham Bell’e ulaşmıştır ve Bell bu cihazın patentini almayı başarmıştır.

Telefonu icat eden kişi olarak Graham Bell anılmıştır. Bell sağırların sessizliğine engel olabilmek için çalıştığını ifade etmiştir. Annesi doğuştan işitme engelli olan Bell, babası ve dedesi ile birlikte uzun yıllar boyunca sağırlığa çare bulmak için çalışmıştır.