Bu uygulamayı telefona indirenler dikkat!

WhatsApp ve Skype gibi hizmetlere kısıtlamaların getirildiği bir ülkede bile güvenli ve kolay mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürülen ToTok'un, gerçekte bir casusluk aracı olduğu iddia edildi.

New York Times'ın yaptığı araştırmaya ve gizli istihbarat değerlendirmesinden haberdar olan Amerikalı yetkililere göre, ToTok, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti tarafından, bu uygulamayı telefonlarına indiren kişilerin görüntülerini, seslerini, randevularını, ilişkilerini, hareketlerini ve sohbetlerini izlemek için kullanılıyor.

Birkaç ay önce piyasaya sürülen ToTok'un, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da Apple ve Google uygulama dükkanı kullanıcıları tarafından milyonlarca kez indirildiği ifade ediliyor. Kullanıcılarının büyük bölümü BAE'de olsa da App Annie şirketi, ToTok'un ABD'de geçen hafta en fazla indirilen uygulamalardan biri olduğunu gösteriyor.

Teknik analizler ve bilgisayar güvenliği uzmanlarıyla yapılan söyleşiler, ToTok'un arkasındaki Breej Holding'in büyük olasılıkla BAE'li istihbarat yetkilileri, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve eski İsrailli askeri istihbarat görevlilerinin çalıştığı, merkezi Abu Dabi'de bulunan siber istihbarat ve korsanlık firması DarkMatter'ın paravan şirketi olduğunu ortaya koyuyor.