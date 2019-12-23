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Bu uygulamayı telefona indirenler dikkat!

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New York Times gazetesi, ToTok uygulamasıyla telefon sahibinin görüntüleri, sesleri, randevuları ve ilişkilerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından takip edildiğini yazdı.

Bu uygulamayı telefona indirenler dikkat!

WhatsApp ve Skype gibi hizmetlere kısıtlamaların getirildiği bir ülkede bile güvenli ve kolay mesajlaşma uygulaması olarak piyasaya sürülen ToTok'un, gerçekte bir casusluk aracı olduğu iddia edildi.

New York Times'ın yaptığı araştırmaya ve gizli istihbarat değerlendirmesinden haberdar olan Amerikalı yetkililere göre, ToTok, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti tarafından, bu uygulamayı telefonlarına indiren kişilerin görüntülerini, seslerini, randevularını, ilişkilerini, hareketlerini ve sohbetlerini izlemek için kullanılıyor.

Birkaç ay önce piyasaya sürülen ToTok'un, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da Apple ve Google uygulama dükkanı kullanıcıları tarafından milyonlarca kez indirildiği ifade ediliyor. Kullanıcılarının büyük bölümü BAE'de olsa da App Annie şirketi, ToTok'un ABD'de geçen hafta en fazla indirilen uygulamalardan biri olduğunu gösteriyor.

Teknik analizler ve bilgisayar güvenliği uzmanlarıyla yapılan söyleşiler, ToTok'un arkasındaki Breej Holding'in büyük olasılıkla BAE'li istihbarat yetkilileri, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve eski İsrailli askeri istihbarat görevlilerinin çalıştığı, merkezi Abu Dabi'de bulunan siber istihbarat ve korsanlık firması DarkMatter'ın paravan şirketi olduğunu ortaya koyuyor.

ABD istihbarat kuruluşlarının değerlendirmesinde de ToTok, DarkMatter ile bağlantılı olduğu görülen ve merkezi Abu Dabi'de bulunan veri madenciliği şirketi Pax AI ile ilişkilendiriliyor.

Pax AI'ın Avrupalı, Asyalı ve BAE'li bilim insanlarından oluşan kadrosunun, ayrıca şirketin sahibinin, daha önce Pentagon ve ABD istihbarat ajanslarıyla çalışan Silikon Vadisi firması Palantir ile iş yapan İrlandalı data bilimci Andrew Jackson olmasının, şirketler arasındaki ilişkiler konusunda şüphelere yol açtığı da ifade ediliyor.

DarkMatter'ın İran, Katar ve Türkiye'de bakanlıkları, FIFA yöneticilerini, gazetecileri ve muhalifleri hedef alan korsan saldırılar düzenlediği ileri sürülüyor.

Orta Doğu'da görev yapan bir dijital güvenlik uzmanı da üst düzey bir BAE yetkilisinin, kendisine ToTok'un aslında kullanıcılarını BAE içinde ve dışında izlemek için geliştirilen bir uygulama olduğunu söylediğini savundu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da DarkMatter'ın Amerikalı çalışanları hakkında muhtemel siber suçlarla ilgili soruşturma yürütüyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BAE hükümetinin yanı sıra Breej Holding ve Pax AI'ın çalışanları iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

New York Times konuyla ilgili olarak Apple ve Google temsilcileriyle iletişime geçerken, Google geçen perşembe, Apple da cuma günü uygulamayı dükkanlarından çıkardıklarını açıkladı.

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