Telefonunuzda hazır bulunan uygulamalar nasıl kontrol altına alınabilir?

Herhangi bir uygulama mağazasından indirdiğiniz uygulamaları daha sonradan silebildiğiniz için herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Ancak ön yüklü olarak gelen uygulamaları silmek mümkün olmadığı için ciddi tehlike barındırıyor. Üstelik bu uygulamalar aracılığıyla kötü amaçlı kişiler telefonunuza ulaşabiliyor.

Bu tür uygulamalar cep telefonunuza hazır olarak indirildiği için maalesef kaldırma imkanınız bulunmuyor. Üstelik kullanıcıların akıllı telefonlarında hazır bulunan bu tür ön yüklü uygulamalar hacklenirse bütün cep telefonlarına kötü amaçlı kişilerin ulaşma imkanı ortaya çıkıyor.

Bundan kısa bir süre önce ön yüklü uygulamalar aracılığıyla akıllı telefon kullanıcılarının cep telefonlarına sızan kişiler 2 farklı virüs yaydılar. Bu virüsler neredeyse bütün kullanıcıların akıllı telefonlarında arka plan reklam oynattı. Bazılarını da çeşitli mesajlarla dolandırdı.

Bu tür ön yüklü uygulamaların vereceği zararlardan kurtulmak istiyorsanız, bu uygulamalarla ilgili ayrıntılı araştırma yapmanız gerekiyor. Ayrıca antivirüs uygulaması indireceksiniz de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra indirmeniz yararınıza olacaktır. Peki sizler bu konuda güvende olduğunuzu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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