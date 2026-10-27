Yerin 60 metre altında keşfedildi! Yüzyıllardır gizemini koruyor

Joseph Williamson, 1806 yılında Liverpool'un Edge Hill bölgesinde arazi satın aldı. Yaklaşık 34 yıl boyunca işçilerine kumtaşını kazdıran ve üzerine evler inşa ettiren Williamson, yer altındaki çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü.

150 YIL SONRA TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Tünellerin kaç kilometre uzandığı ve hangi amaçla yapıldığına ilişkin kesin bir kayıt bırakmayan Williamson, 1840 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden birkaç yıl sonra tüneller molozlarla dolduruldu ve zamanla unutuldu.

Kaçakçılıktan kıyamet tarikatının gizli merkezine kadar farklı teorilere konu olan tüneller, 1990'lı yıllarda yeniden ortaya çıkarıldı. Gönüllü ekipler, yıllardır sürdürdükleri kazı çalışmalarında yapının geçmişini ve inşa edilme amacını aydınlatmaya çalışıyor.