SPOR

Teleset Mobilya Akhisarspor Saffet Susic ile prensipte anlaştı!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 20.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktörlük için Bosna Hersekli Safet Susic ile prensipte anlaştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Saffet Susic ile prensipte anlaştı!

Teknik direktör Okan Buruk'la anlaşamayan yeşil-siyahlı ekibin yönetim kurulu, yaptığı görüşmelerin ardında Susic'le prensip anlaşmasına vardı.

Bosna Hersekli teknik adamla bir kez daha görüşüleceği, anlaşılması halinde resmi sözleşmenin imzalanacağı bildirildi.

63 yaşındaki Safet Susic, Türkiye’de İstanbulspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak Alanyaspor’da görev yaptı.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?
Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya Akhisarspor saffet susic

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Cristiano Ronaldo Avrupa ülkesi adına en çok gol atan oyuncu oldu!

Cristiano Ronaldo Avrupa ülkesi adına en çok gol atan oyuncu oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

MAÇ ÖZETİ | Portekiz 1 - 0 Fas (Ronaldo'nun golünü izle)

MAÇ ÖZETİ | Portekiz 1 - 0 Fas (Ronaldo'nun golünü izle)

İran'daki kafelerde İspanya maçının izlenmesi dolaylı olarak yasaklandı!

İran'daki kafelerde İspanya maçının izlenmesi dolaylı olarak yasaklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teleset Mobilya Akhisarspor Saffet Susic ile prensipte anlaştı!

Teleset Mobilya Akhisarspor Saffet Susic ile prensipte anlaştı!

Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?

Okan Buruk, Akhisarspor'dan neden ayrıldı?

Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

Akhisarspor'da gündem Saffet Susic!

Akhisarspor'da Buruk kırgın

Akhisarspor'da Buruk kırgın

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Olcan Adın Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Olcan Adın Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.