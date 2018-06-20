Teleset Mobilya Akhisarspor Saffet Susic ile prensipte anlaştı!

Teknik direktör Okan Buruk'la anlaşamayan yeşil-siyahlı ekibin yönetim kurulu, yaptığı görüşmelerin ardında Susic'le prensip anlaşmasına vardı.
Bosna Hersekli teknik adamla bir kez daha görüşüleceği, anlaşılması halinde resmi sözleşmenin imzalanacağı bildirildi.
63 yaşındaki Safet Susic, Türkiye’de İstanbulspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak Alanyaspor’da görev yaptı.
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