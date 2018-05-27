Teleset Mobilya Akihsarspor Salih Uçan'ın peşine düştü!

Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor, transferde taarruza kalktı. İç transferde yabancı futbolcular Serginho ve Barbosa ile masaya oturan yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın peşine düştü.

Geçtiğimiz sezonu İsviçre'nin Sion takımında kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başlayan yönetimin, Salih'e teklifini sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Salih için ısrarcı davranan Akhisarspor'un transferi en kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Marmaris Gençlikspor'da filiz lisansını alan Salih Uçan, profesyonelliğe Bucaspor'da adım attı. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2 sezon top koşturduktan sonra İtalyan devi Roma'ya imza atan Salih, Serie A'da 2 senede 7 maça çıkıp tekrar Fenerbahçe'ye döndü.

2016-2017 sezonunu Kanarya'da geçiren Salih, geride kalan sezonda da Sion'da oynadı. Salih Uçan Sion'da 19 lig, 1 de kupa maçında forma giyerken toplamda 2 kez fileleri sarstı.

(DHA)

