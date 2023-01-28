Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

1997-2001 yılları arasında yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuk tarafından heyecanla takip ediliyordu. Teletabiler'deki çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek şimdi ise büyüdü ve genç kız oldu. Son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi...

BBC yapımı olan ve 365 bölüm çekilen Teletabiler'de Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler Türkiye'de de çok seviliyordu.

1997 yılında okul öncesi dönem çocuklar için yapılmış dünyanın en popüler TV programlarından Teletabiler'de 'güneşin içinde kikirdeyen sevimli bebek'de dikkat çeken karakterlerden biri olmayı başarmıştı.

GÜNEŞ BEBEK BÜYÜDÜ!

Teletabiler'deki güneş bebek dünyanın en bilinen yüzlerinden biriydi ancak kimse onu tanımıyordu. Programın her bölümünde görülen ve bir güneşin içinde çevreye gülücükler saçan bebek Jess Smith şimdi 28 yaşında. Smith'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE TELETABİLER'DEKİ 'GÜNEŞ BEBEK'İN SON HALİ!

Teletabiler'deki güneş bebeğin son haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

