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Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

28.01.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara ilk kez 1997 yılında gelen Teletabiler'in kıkırdayan 'Güneş Bebeği' artık büyüdü ve güzel bir genç kız oldu. Sadece 9 aylıkken Teletabiler'de 'güneşin içinde kikirdeyen bebek' olarak hafızalarımızda yer edinen Jess Smith'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Teletabiler'deki güneş bebeğin son hali...

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi

1997-2001 yılları arasında yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuk tarafından heyecanla takip ediliyordu. Teletabiler'deki çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek şimdi ise büyüdü ve genç kız oldu. Son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi...

BBC yapımı olan ve 365 bölüm çekilen Teletabiler'de Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa ve Po adındaki Teletabiler Türkiye'de de çok seviliyordu.

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1997 yılında okul öncesi dönem çocuklar için yapılmış dünyanın en popüler TV programlarından Teletabiler'de 'güneşin içinde kikirdeyen sevimli bebek'de dikkat çeken karakterlerden biri olmayı başarmıştı.

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GÜNEŞ BEBEK BÜYÜDÜ!

Teletabiler'deki güneş bebek dünyanın en bilinen yüzlerinden biriydi ancak kimse onu tanımıyordu. Programın her bölümünde görülen ve bir güneşin içinde çevreye gülücükler saçan bebek Jess Smith şimdi 28 yaşında. Smith'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE TELETABİLER'DEKİ 'GÜNEŞ BEBEK'İN SON HALİ!

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Teletabiler'deki güneş bebeğin son haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

  • Nasıl 28 yaşında? Küçükken izliyordum ben 28 yaşındayım.

  • 28 olması mümkün değil.

  • Acımasız hayat geçiyor yaşlandığımı hatırladım teşekkürler

  • Ay bu bizle yaşıtmış duygulandım durduk yere

  • 28 yaşında olması imkansız değil mi?

  • Bu bebek ağlayınca güneş batacak sanıyordum
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