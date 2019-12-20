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Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Mia Austin isimli 30 yaşındaki kadın, Love Island adlı yarışma programında gördüğü meydan okumayı evde deneyince hayatını kaybetti.

Mia Austin, Kuzey Galler'in Abercosh bölgesindeki yazlık evinde Love Island programını izliyordu. 30 yaşındaki genç kadın, yarışmacıların birbirine meydana okumasını gördü. Yarışmacılar ağızlarına doldurabildiği kadar marşmelov dolduruyordu. Genç kız bunu denemeye karar verince olanlar oldu. Yetkililerin açıklamasına göre genç kadın, marşmelov meydan okumasını denerken boğularak feci şekilde hayatını kaybetti.

BOĞAZINA KAÇAN ŞEKERLEMEYİ ÇIKARAMADI

Soruşturmada Mia'nın sürgüleme sendromu (locked-in syndrome) yaşadığı ve şekerleri öksürerek çıkartmaya gücünün yetmediği belirtildi.
Eski seyahat danışmanı olan Mia'nın annesi "Kızım bunu iki arkadaşıyla yapmak istiyordu." dedi. Öğrenilene göre, Mia'nın bakıcısı marşmelovları dökmeyi durdurmayı teklif etti fakat genç kadın, kafasını sallayarak 'hayır' yanıtını verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR CAN VERDİ

Marşmelov boğazında kalınca genç kız paniklemeye başladı. Sağlık ekipleri eve yetişene kadar genç kadın hayatını kaybetti.

Mia Austin, 21 yaşındayken felç geçirmiş ve sürgüleme sendromu hastalığı gelişmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island tv programı meydan okuma ölüm

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne mallar var. Allah akıl fikir versin.
İnsanlar, reklam amelesi yada reklam hamalı oldu, alın size sonuç..
yarışmalarda sağlık ekibi hazır bulundurulur.
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