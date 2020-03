Telli: "Üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyoruz"

Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (Adana SMMMO) Başkanı Turgut Telli, ülke genelinde 110 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 5 bine yaklaşan yeminli mali müşavir, 18 bin stajyer ile birlikte faaliyet gösterdiklerini söyledi.

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle, Adana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Adana SMMMO üyeleri, Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Adana SMMMO Başkanı Turgut Telli, ülke genelinde 110 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 5 bine yaklaşan yeminli mali müşavir, 18 bin stajyer ile birlikte faaliyet gösterdiklerine değindi.

Tüm kurum ve kuruluşlarla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürütecekleri çalışmalarda elde edecekleri her başarının ülke ekonomisinin kalkınmasına ve gelişmesine konulmuş bir tuğla olacağını ifade eden Turgut Telli, “Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Meslek mensupları olarak bizler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktayız. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan biz meslek mensupları olarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak, ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Sekreteri Cihangir Özkök de gelişen teknoloji ile birlikte muhasebecilerin iş yükünün arttığına dikkat çekerek, “Özellikle son dönemlerde SGK muhtasar birleşmeleri e-dönüşüm uygulamaları yeni getirilen beyannamelerle birlikte muhasebecinin iş yükü artmıştır. Yeterince ön hazırlık ve teknik alt yapı hazırlanmadan getirilen her yeni düzenlemeye ilişkin uygulama sıkıntılarını muhasebeciler, meslektaşlarımız çoğu zaman tek başlarına göğüslemektedirler. Aynı gemide yer alan meslek mensupları olarak bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonrada meslektaşlarımız yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.