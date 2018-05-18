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Tem bir şifa deposu: Kilosu 5 bin TL talebe yetişilemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yaşayan Zeliha Morcu'nun başarı hikayesini anlatacağız sizlere. Zeliha Hanım Genç Çiftçi Projesi'yle aldığı destekle arı sütü üretimine başladı. Şimdi ise gelen taleplere yetişemiyor.

Tem bir şifa deposu: Kilosu 5 bin TL talebe yetişilemiyor

Yaklaşık 2 yıl önce eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 37 yaşındaki Morcu, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.

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Aldığı destekle ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin yakınında 1 dönümlük arazide 40 kovan ile arı sütü üreticiliğine başlayan Morcu, gün geçtikçe kovan sayısını arttırarak 75'e yükseltti.

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Kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderen kadın girişimci, bu yıl 25 kilogram ürün çıkarmayı hedeflediği işinde, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

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Morcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütü üreticiliğini, devletin sağladığı hibe desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

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Daha önce ev hanımı olduğunu anlatan Morcu, "Ev hanımıydım. Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. Eşim, 'başvur' dedi. Ben de başvurdum. Devletimizin sağladığı imkanla arı sütü üretimine başladık." dedi.

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Morcu, 40 kovan ile başladığı üretimde şu an 75 kovana ulaştıklarını belirterek, bölgenin en yüksek kapasiteli arı sütü üreticilerinden olduklarını dile getirdi.

Eşi Serkan Morcu'nun da yardımıyla günün erken saatlerinde kovanlardan arı sütü topladıklarını anlatan Morcu, gerekli işlemlerin ardından ürünleri kavanozlarda muhafaza altına alındıklarını kaydetti.

Morcu, bu yılki üretim hedeflerinin 25 kilogram olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Pazarlama konusunda sıkıntımız yok. Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz. Siparişler de genellikle Türkiye'nin değişik illerinden geliyor ve yine il içerisinde de dağıtımını yapıyoruz." Morcu, kadınların da bu tür mesleklerde girişimciliklerini kullanarak başarılı olabileceğini sözlerine ekledi. AA

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Anahtar Kelimeler:
arı sütü yemek

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