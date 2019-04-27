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TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

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YAŞAM  | 27.04.2019 01:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki üst geçitte M.Ö.'nün (28) intihara teşebbüs etmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Otoyolun, Ankara ve İstanbul istikametinde 15'er kilometrelik kuyruk oluştu.

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Olay, gece saatlerinde TEM yolu Körfez Karayolları Bakım Şefliği üst geçidinde meydana geldi. Üst geçidin demir korkuluklarından sarkarak intihara teşebbüs eden bir kişi olduğunu gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi.

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Polis, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak, araçlar üst geçidin yanındaki yan yollara yönlendirildi. Polis, isminin M.Ö. olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altına hava yastığı kurdu. İtfaiyenin merdivenli aracı ile yanına ulaşılmaya çalışılan genç, yanına yaklaşan olursa atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplerin intihardan vazgeçirmek için yaklaşık 2 saat boyunca konuştuğu M.Ö., daha sonra ikna edilerek hava yastığına atlatıldı. M.Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, her 2 yönde de 15 kilometreye yakın araç kuyrukları oluştu. M.Ö.'nün intihar etmekten vazgeçmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TEM intihar girişimi
 

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