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TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

25.01.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da bazı otoyollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı. TEM Otoyolu'nda 6 saattir mahsur kaldıklarını söyleyen Şafak Sezer, "Allah aşkına sesimizi duyun" dedi.

İstanbul'da yoğın olarak devam eden kar yağışı nedeniyle binlerce araç yollarda kaldı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de özel aracıyla TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle mahsur kaldı.

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"GÖZÜNÜ SEVEYİM ŞURAYI AÇTIRIN"

Sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapan Şafak Sezer de yetkililere seslendi. Karayolları'nın sorumluluğunda olan bölgeden video paylaşan Sezer, "İstoç Kavşağı'ndayız. 6 saattir bir milim ilerleme yok. Kadınlar, çocuklar, hastalar var. Devlet yetkililerine sesleniyorum, lütfen, gözünüzü seveyim şurayı açtırın." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şafak Sezer
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