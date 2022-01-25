TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

İstanbul'da yoğın olarak devam eden kar yağışı nedeniyle binlerce araç yollarda kaldı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de özel aracıyla TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle mahsur kaldı.

"GÖZÜNÜ SEVEYİM ŞURAYI AÇTIRIN"

Sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapan Şafak Sezer de yetkililere seslendi. Karayolları'nın sorumluluğunda olan bölgeden video paylaşan Sezer, "İstoç Kavşağı'ndayız. 6 saattir bir milim ilerleme yok. Kadınlar, çocuklar, hastalar var. Devlet yetkililerine sesleniyorum, lütfen, gözünüzü seveyim şurayı açtırın." dedi.

