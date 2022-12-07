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TEM otoyolunda seyir halindeyken motoru alev alan minibüs yandı

07.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da TEM otoyolunda alev alarak yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara istikametinde ilerleyen Özgür Aslantaş'ın kullandığı 34 BLT 330 plakalı minibüsün motor kısmı alev aldı.

Seyrantepe mevkisinde aracını emniyet şeridine çeken ve itfaiyeye haber veren sürücüye yoldan geçenler yardım ederek, alevlere yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen polis bölgede tedbir alırken, itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmasında bulundu.

Motoru ve kaputu yanarak kullanılamaz hale gelen minibüs, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Yangın sebebiyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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