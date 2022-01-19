YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı kişi öldü

TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı kişi öldü

19.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı kişi öldü

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişi, taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolun Edirnekapı istikametinde ilerleyen N.Ş. (54), otomobiline çarpan sürücüyü yakalamak için araçtan inip yaya olarak kovalamaya başladı. Bu sırada otoyolda ilerleyen taksinin çarptığı N.Ş. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan taksi sürücüsü M.A'yı Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı.

Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Güldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramıGüldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.