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TEMA Başkanı Ataç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMA Başkanı Ataç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ataç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, fotoğraflar hakkında muhabirlerden bilgi aldı.

Ataç, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca'", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın dünyada başarılı ajanslar arasında yer aldığını belirten Ataç, "Gerçekten fotoğraf önemli bir kayıt. Bu yıl yaşadığımız olayları bir süre sonra unutabiliyoruz. O ilk canlılığı kalmıyor, onun için bütün emeği geçenleri kutluyorum. Çalışmayı çok olumlu buldum. Fotoğrafların hepsi çok güzel. Geleceğe çok güzel iz bırakıyorsunuz." diye konuştu.

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