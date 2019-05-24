Temizlik hastası Kadir Ezildi sosyal medyayı salladı

TLC'de 'Temizlik Avcıları' programında karşılaştığımız Kadir Ezildi son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri...

Obsesif Kompulsif hastalığı olan Kadir Ezildi, tarzıyla, enerjisiyle ve komik sözleriyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ezildi, her yeri dip köşe temizlemezse içi rahat etmiyor. Yaptığı temizlikle annesini bile bezdiren Ezildi; apartman görevlisinin temizliğini beğenmediği için apartmanı bile kendi temizliyor.

İşte bu halleriyle sosyal medyada gündem olan Ezildi ile ilgili atılmış en komik tweetler:





