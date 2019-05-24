Mynet Trend

Temizlik hastası Kadir Ezildi sosyal medyayı salladı

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla hayatımıza giren Kadir Ezildi, tarzı ve samimiyeti ile şu an çoğu kişinin sessizce takip ettiği bir sosyal medya fenomeni. Son günlerde herkesin gündeminde olan Kadir Ezildi sosyal medyada da olay oldu.

TLC'de 'Temizlik Avcıları' programında karşılaştığımız Kadir Ezildi son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri...

Obsesif Kompulsif hastalığı olan Kadir Ezildi, tarzıyla, enerjisiyle ve komik sözleriyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ezildi, her yeri dip köşe temizlemezse içi rahat etmiyor. Yaptığı temizlikle annesini bile bezdiren Ezildi; apartman görevlisinin temizliğini beğenmediği için apartmanı bile kendi temizliyor.

İşte bu halleriyle sosyal medyada gündem olan Ezildi ile ilgili atılmış en komik tweetler:

1

2

3

4

5

7

8

9

Kaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzüKaçmak için çok uğraştı ama... Vahşi doğanın acımasız yüzü
İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldıİzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı
Emniyetten 'Kilink İstanbul'da paylaşımıEmniyetten 'Kilink İstanbul'da paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi Temizlik Avcıları

En Çok Okunan Trend Haberler

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

69 yıl sonra Türkiye'ye geldi! İşte ilk sözleri

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

Acun Ilıcalı'dan Turabi mesajı!

Acun Ilıcalı'dan Turabi mesajı!

Kütahya'da fuhuş operasyonu

Kütahya'da fuhuş operasyonu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

İzmir'de inanılmaz olay! Her şey bittikten sonra uyandırıldı

Emniyet'ten 'Kilink İstanbul'da paylaşımı

Emniyetten 'Kilink İstanbul'da paylaşımı

NDK'den Ordu'daki radyasyon ölçümüne ilişkin açıklama

Nükleer Kurumu'ndan radyasyon açıklaması

Herkes İstanbul'daki bu olayı konuşuyor! ATM'yi döven adam...

ATM’yi döven adam!

Gökhan Özoğuz 'Komünist Başkan' ile ters düştü! 'Dersim' çıkışı

'Komünist Başkan' ile ters düştü!

69 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Uzun yıllar süren bir hayal…

69 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor: Uzun yıllar süren bir hayal…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.