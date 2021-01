Temizlik işleri filosuna yeni tır

Muratpaşa Belediyesi, Temizlik İşleri filosunu yeni tır aldı.

Muratpaşa Belediyesi, kentte her gün toplanan yüzlerce konteyner atığın Kızıllı katı atık entegre depolama tesisine ulaştırılması için 76 metre küp atık taşıma kapasiteli römorka sahip tır satın aldı. Çalışanların, en çok bilinen Transformers karakteri Optimus’un adını verdiği tır sayesinde hem kent içi trafik rahatlayacak hem de Muratpaşa yakıttan tasarruf edecek.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, her gün sokak sokak topladığı atıkları, Kızıllı’da bulunan katık atık entegre depolama tesisine ulaştırılması için araç filosuna yeni bir tır dahil etti. 76 metre küp atık taşıma kapasitesine sahip 13.6 metre uzunluğu, 2.55 metre yüksekliği bulunan yürüyen tabanlı römorku bulunan tıra, görüntüsü dolayısıyla müdürlük çalışanları Transformers evrenindeki iyi taraf olan Autobot’ların lideri Optimus’un adını verdi.

Muratpaşa’da her gün toplanan atıklar, Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ek şantiye binasına geliyor. Aktarma istasyonu olarak kullanılan ek şantiyede atıklar sıkıştırılıyor ve Kızıllı’ya naklediliyor. Muratpaşa Belediyesi nakil için filosunda yer alan diğer tır ve kamyonları kullanırken toplanan atık miktarına bağlı olarak atık sıkıştırma ve taşıma araçlarını da devreye alıyor. Filoya dahil olan yeni tır sayesinde atık taşıma için kullanılan kamyon ve atık taşıma ve sıkıştırma araçları devreden çıktı. Böylece, kent içi trafik bir nebze olsun rahatlarken çok sayıda aracını Kızıllı’ya göndermek zorunda olan Muratpaşa Belediyesi yakıttan tasarruf etmeye başladı.