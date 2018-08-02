MAGAZİN

Temmuz ayına damga vuran magazin olayları

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı temmuz ayı magazin raporu açıklandı. Birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı aya damga vuran olay, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın görüntülerinin basına yansıması oldu. Açılan davalar ve yaşanan polemikler de ay boyunca magazin gündeminde yer alan konu başlıklarındandı. Acun Ilıcalı ise, Meksika'yla yaptığı büyük anlaşma ve TV8'deki yeni projelerini açıklamasıyla en çok konuşulan isim oldu.

Temmuz ayına damga vuran magazin olayları

ACUN ILICALI ULUSLARARASI ANLAŞMA YAPTI
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Meksika'nın en büyük medya grubuyla anlaştıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Acun Medya, 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının içeriğini üretecek. Ilıcalı, bu girişiminin dışında sahibi olduğu TV8 kanalı ile ilgili kararıyla da çok konuşuldu. Gülse Birsel'in son dizisi Jet Sosyete’nin TV8'de yayınlanacağının da duyurusunu yapan Acun Ilıcalı hakkında temmuz ayında basında çıkan haber sayısı 4 bin 915 oldu.

acun-ilicali-uluslararasi-anlasma-yapti,RGMUWKYNeE-mQkjASYHhBg

İNTİZAR-SİNEM GEDİK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadığı iddialarına dair görüntüler yayınlandı. Kamuoyunda, ikilinin ilişki yaşadığı iddialarına dair birçok yorum yapıldı. Medyada çıkan haberlerin ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketi, "Profesyonel ilişkimiz sona erdi" açıklaması yaptı. İntizar, bu ay, hakkında medyada yer alan 4 bin 15 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı.

ceceli

DEMET AKALIN'IN İSYANI
Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden şarkıcı yaptığı açıklamalarla bu ay 3 bin 540 habere konu oldu.

demet

İBRAHİM TATLISES OĞLU İDO'YU TEHDİT EDENLERE GÖZDAĞI VERDİ
Oğlu İdo'nun ölüm tehdidi almasına ilişkin savcılığa başvuran İbrahim Tatlıses, basında yer alan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, ''Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur" dedi. Ayrıca türkücü, eski eserlerinden oluşan 'Tatlıses Klasikleri' adlı albümü kendisinden izin almadan piyasaya sürdüğünü iddia ederek prodüktör Erol Köse'yi dava etti. Yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme gelen Tatlıses'in, 3 bin 471 haberle konuşulduğu görüldü.

ibo

BERNA LAÇİN'E DAVA AÇILDI
Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımından dolayı “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak olan oyuncunun, bu ay konu olduğu haber sayısının 2 bin 522 olduğu tespit edildi.

berna-lacine-dava-acildi,YmF43caQnUKhECXaS6uv_w

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT BİRLİKTE KLİP ÇEKTİ
Son günlerde haklarında çıkan boşanma haberlerinden sonra Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti klipte yan yana geldi. Yeni yayınladığı albümü 'Vay Be'nin heyecanını yaşayan Kenan Doğulu, ilk klibini Issız Ada'ya çekti. Hayvanlarla insanların uyumlu bir şekilde dans ettiği eğlenceli klipte, Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı. Kenan Doğulu bu ay 2 bin 243 haberin konusuydu.

kenan-dogulu-ve-beren-saat-birlikte-klip-cekti,LrAAUiiQuEaF_yMipIu2qw

CEM YILMAZ-DEFNE SAMYELİ İLİŞKİSİ
Defne Samyeli ile yaşadığı ilişki kadar son dönemde çalışmalarını hızlandırdığı Karakomik Filmler adlı projesi ile de çok konuşulan Cem Yılmaz, 2 bin haberle basında yer aldı.

cem-yilmaz-defne-samyeli-iliskisi,8_QMadmH0EGWiqsf-VqxIQ

HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR ETTİ İDDİASI
Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası temmuz ayının son günlerinde magazin gündeminde bomba etkisi yaptı. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yapınca ikili arasında medya üzerinden büyük tartışma yaşandı. Yaşanan olayla birlikte Hadise’nin toplam bin 816 haberde yer aldığı tespit edildi.

hadisenin-annesi-intihar-etti-iddiasi,VsQnb6e0fkmINucj0DcPjA

TARKAN BABA OLDU
Baba olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini her fırsatta dile getiren Tarkan'ın, kızı Liya'yı kucağına alması sanat camiasında geniş yankı buldu. Almanya'da dünyaya gelen kızının fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak mutluğunu sevenleriyle paylaşan Tarkan, bu ay bin 775 haberle adından söz ettirdi.

tarkan


PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Eda Taşpınar'dan dikkat çeken tatil pozları!Eda Taşpınar'dan dikkat çeken tatil pozları!
Annesi Kibariye’nin boşanacağını duyunca göbek attıAnnesi Kibariye’nin boşanacağını duyunca göbek attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
medya takip merkezi magazin Acun Ilıcalı Tarkan mustafa ceceli Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!

Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!

ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şaşırtan hamle

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrem Derici öğrenci kimliğini tişörtüne bastırdı

İrem Derici öğrenci kimliğini tişörtüne bastırdı

Cem Yılmaz o iddialara tepki gösterdi!

Cem Yılmaz o iddialara tepki gösterdi!

Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'

Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'

Gonca Derin'den olay gönderme: 'Tekne kiralık...'

Gonca Derin'den olay gönderme: 'Tekne kiralık...'

Eda Taşpınar'dan dikkat çeken tatil pozları!

Eda Taşpınar'dan dikkat çeken tatil pozları!

Annesi Kibariye’nin boşanacağını duyunca göbek attı

Annesi Kibariye’nin boşanacağını duyunca göbek attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.