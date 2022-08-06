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Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 55 azaldı

06.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu'da, en az yağış metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay'da kaydedildi - Temmuz ayında Doğu Karadeniz sahil kesiminde 10 günün üzerinde yağış görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa'nın batı kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise hiç yağış görülmedi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Türkiye genelinde temmuzda yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Temmuz 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 15,6 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl temmuzda metrekareye 19 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 8,5 kilogram oldu.

Türkiye genelinde temmuz yağışları, ortalamanın ve geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 55 azalış gözlendi.

Yağışlar tüm bölgelerde normallerine göre azalma gösterdi. En fazla azalma yüzde 82 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde oldu.

Yağışlar, Ankara, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Çanakkale çevreleri, Mersin ve Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde, Akdeniz Bölgesi'nin doğu ve batı, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde ve Kırklareli, Tekirdağ, Karaman ve Mersin çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

- En fazla yağış Ordu'da, en az yağış Hatay'da

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu'da, en az yağış metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay'da kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 3,2 gün olarak hesaplanırken, temmuzda Türkiye genelinde ortalama 3,1 gün olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Doğu Karadeniz sahil kesiminde 10 günün üzerinde yağış görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa'nın batı kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise hiç yağış görülmedi.

- Bölgelere göre temmuz ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışı metrekareye 16,9 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 22,5 kilogram, geçen yıl temmuz ayı yağışı 20,6 kilogram olan bölgede yağışlar, normaline göre yüzde 25, 2021 Temmuz ayı yağışına göre yüzde 18 azaldı.

Ege Bölgesi'nde ise temmuz ayı yağışı metrekareye 4,3 kilogram gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması 10,7 kilogram ve geçen yılın temmuz yağışı 7,7 kilogram olan bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 60, 2021 Temmuz yağışlarına göre yüzde 44 azalma gözlendi.

Temmuz ayı yağışı metrekareye 2,3 kilogram, uzun yıllar ortalaması 8,2 kilogram ve geçen yılın temmuz ayı yağışı 5,8 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 72, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde temmuz yağışı ise metrekareye 7,6 kilogram olarak kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 10,2 kilogram ve 2021 yılı Temmuz ayı yağışı bölgede 7,5 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 26 azalma meydana geldi.

Temmuzda Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 25,4 kilogram yağış düştü. Bölgede uzun yıllar ortalaması 35,5 kilogram ve 2021 Temmuz yağışı 61,8 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 29, 2021 Temmuz yağışlarına göre yüzde 59 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de temmuz yağışı 2,8 kilogram, uzun yıllar ortalaması 15,4 kilogram ve geçen yıl temmuz yağışı 17,1 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 82, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 84 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde temmuz ayı yağışı metrekareye 0,5 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların uzun yıllar ortalaması metrekareye 1,5 kilogram ve 2021 Temmuz yağışı 2,3 kilogram olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 67, 2021 Temmuz yağışlarına göre yüzde 78 azalma kaydedildi.

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