Temsilcimiz Samsunspor Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a mağlup oldu! Tur şansını rövanşa bıraktı...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor ile Panathinaikos karşı karşıya gelirken, Yunanistan deplasmanında tur arayan temsilcimiz Samsunspor maçtan istediğini alamadı.
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Diamata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Yunanistan deplasmanında ilk yarıyı beraberlikle kapatan temsilcimiz Samsunspor, ikinci yarıda Tomasson ile öne geçmeyi başarsa da rakibini durduramadı ve maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
