Temsilcimiz Samsunspor Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a mağlup oldu! Tur şansını rövanşa bıraktı...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor ile Panathinaikos ile Yunanistan’da karşı karşıya geldi. Maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan Yunan ekibi büyük avantaj yakaladı.

Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor ile Panathinaikos karşı karşıya gelirken, Yunanistan deplasmanında tur arayan temsilcimiz Samsunspor maçtan istediğini alamadı.

TUR İÇİN SAHAYA ÇIKTIK!

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Diamata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

GERİ DÖNDÜLER!

Yunanistan deplasmanında ilk yarıyı beraberlikle kapatan temsilcimiz Samsunspor, ikinci yarıda Tomasson ile öne geçmeyi başarsa da rakibini durduramadı ve maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

