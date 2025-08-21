Temsilcimiz Samsunspor Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a mağlup oldu! Tur şansını rövanşa bıraktı...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Samsunspor ile Panathinaikos karşı karşıya gelirken, Yunanistan deplasmanında tur arayan temsilcimiz Samsunspor maçtan istediğini alamadı.

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Diamata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Yunanistan deplasmanında ilk yarıyı beraberlikle kapatan temsilcimiz Samsunspor, ikinci yarıda Tomasson ile öne geçmeyi başarsa da rakibini durduramadı ve maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.