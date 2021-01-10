YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tenis: Antalya Açık

Tenis: Antalya Açık

10.01.2021 21:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvada Jeremy Chardy, Matteo Berrettini, Alexander Bublik ve Jan-Lennard Struff çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde çeyrek finale yükselen son 4 sporcu belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı turnuvada 4 tekler maçı oynandı. Merkez kortta gerçekleşen ilk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72. basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı.

2 saat 53 dakika süren mücadelede Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini’yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı.

Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier’in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale yükselen Jan-Lennard Struff karşısında verecek.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise Bulgar Dimitar Kuzmanov’u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldı.

Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Antalya Open’ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.

Çiftlerde gerçekleşen maçlarda 3 seri başının da tur atladığı çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

- Nikola Mektic (Hırvatistan) / Mate Pavic (Hırvatistan) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) / Andre Begemann (Almanya): 6-0, 6-1
- Ivan Dodig (Hırvatistan) / Filip Polasek (Slovakya) - Harri Heliovaara (Finlandiya) / Emil Ruusuvuori (Finlandiya): 3-6, 6-4, 11-9
-Jeremy Chardy (Fransa) / Fabrice Martin (Fransa) - Alexander Bublik (Kazakistan) / Andrey Golubev (Kazakistan): 6-1, 6-1
-Salvatore Caruso ( İtalya) / Andrea Vavassori ( İtalya) - Luca Margaroli (İsviçre) / Florin Mergea (Romanya): 6-1, 6-0

Yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Başkan Topaloğlu Atatürk Parkındaki çalışmaları inceledi

Başkan Topaloğlu Atatürk Parkındaki çalışmaları inceledi

Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı

Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı

Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hummalı çalışma

Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hummalı çalışma

Muratpaşa’da yol yenileme çalışmaları

Muratpaşa’da yol yenileme çalışmaları

Uzmanından "Kovid-19'u grip ve nezleyle karıştırmayın" uyarısı

Uzmanından "Kovid-19'u grip ve nezleyle karıştırmayın" uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.