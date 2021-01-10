Tenis: Antalya Açık

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde çeyrek finale yükselen son 4 sporcu belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final eşleşmelerinin netlik kazandığı turnuvada 4 tekler maçı oynandı. Merkez kortta gerçekleşen ilk maçta dünya 17 numarası İtalyan raket Fabio Fognini ile klasmanın 72. basamağındaki Fransız Jeremy Chardy kozlarını paylaştı.

2 saat 53 dakika süren mücadelede Chardy, turnuvanın favori isimlerinden 3 numaralı seri başı Fabio Fognini’yi 7-6, 6-7, 7-6 yenerek adını son sekize yazdırdı.

Chardy, son dörde kalma mücadelesini Hugo Grenier’in sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça çıkmaması sonucu çeyrek finale yükselen Jan-Lennard Struff karşısında verecek.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini ise Bulgar Dimitar Kuzmanov’u 6-2, 6-3 yenerek son sekizdeki yerini aldı.

Dünya 10 numarası Berrettini, yarı final yolunda Fransız Tristian Lamasine'yi 6-2, 6-4 ile saf dışı bırakan Antalya Open’ın 8 numarası Alexander Bublik ile karşılaşacak.