SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Teniste backhand nedir, nasıl yapılır?

Teniste vuruş teknikleri oyun dinamiği içerisinde aktif ve anlık olarak belirlenir. Backhand vuruşlar savunma ve geçiş anlarında etkili bir tekniktir.

Teniste backhand nedir, nasıl yapılır?
Doğukan Bayrak

Teniste sporcular raketleriyle belirlenen alanlar içerisine topu göndererek veya karşılayarak sayı elde etmeyi amaçlar. Kural ihlali ve rakip hataları haricinde elde edilen sayılar genel olarak belirli pozisyon alma, teknik ve taktik stratejiyi içerir.Tenisçiler gönderdikleri toplarda vuruş pozisyonlarından tahmini bir devam stratejisi oluşturur. Oyunu öncelikle zihinlerinde oynama alışkanlığı profesyonel seviyede sık rastlanılan bir özelliktir. Vuruşlar arasındaki "geçiş" bu tasarının bir parçasıdır. Örneğin forehand vuruşu standart tekniktir. İkincil olarak kullanılan backhand ise pozisyona göre avantaja dönüştürülebilir.

Teniste backhand nedir?

Teniste backhand vuruş vücudun arka tarafından yapılan vuruş tekniğidir. Teniste sporcuların doğal pozisyonu birbirlerine yüzü dönük şeklindedir. Tenis teknikleri arasında sporcular daha geniş bir açıya sahip olmak için genellikle forehand pozisyonunda durmaktadırlar. Forehandde raket gövdenin gerisine doğru açılım sağlar. Bu sporcuların karşılama ve atış sırasında açısal momentum sağlayıp sahada daha büyük bir hacime ulaşmalarını mümkün kılmaktadır. Ancak topun geliş yönü ve sporcunun mevcut konumu forehandi her zaman ideal vuruş olmaktan çıkartır.

Backhand, forehandin yetersiz kalacağı, topun ters taraftan ve sporcunun zayıf yönüne geldiği anlarda kullanılan etkili bir vuruş tekniğidir. Backhand'in forehand kadar yaygın kullanılmamasının sebepleri vardır. Öncelikle doğal bir pozisyon değildir. Yapısı itibariyle genellikle reaksiyon hareketidir. Karşılama vuruşlarında ve ters pozisyonlarda görülür. Vücudun ters yöne açılmasını gerektirir ve sporcuların bedensel esnemeyi yapabilmesi gerekir. Esneme sırasında güç üretimi kalça ve omuz zincirine odaklıdır ve açısal momentumun etkisi azdır.

Öte yandan başarılı bir backhand vuruşu rakibin hazırlıksız yakalanmasını sağlayabilir. Karşılıklı pozisyon neticesinde topun rakibin zayıf alanına atılmasına olanak sağlar. Backhand doğru uygulandığında etkili tekniktir.

Teniste backhand nasıl yapılır?

Backhand vücudun arkasından ve ters yönden yapılan bir tekniktir. Tek elle veya çift elle yapılır. Tek elle backhand uzanma ve kesme açısından daha avantajlıdır. Çift elle backhand ise daha dengeli ve kontrollü bir vuruş sağlamaktadır.

Backhand vuruşlarda öncelikle hazırlık evresi gövde dönüşüne odaklanılır. Dikkat edilen unsur vuruşta kol hareketlerinden ziyade gövde dönüşü önemlidir. Sporcu topun destek eli ve standart pozisyonunun tersine geldiği durumlarda raketini gövdeyle beraber geriye alıp dizlerini büker ve ağırlığını arka bacağına verir. Rakibiyle olan pozisyonu sağlak sporcuda sol omzu, solak sporcuda sağ omzunun dönmesi şeklindedir. Bu aşama "unit turn" olarak adlandırılır.

Backhandde geriye salınım evresi çift el ve tek elde ayrı olarak yapılır. Çift elde sağ el ile raket yönlendirilirken sol el güç üretir ve raket kalça hizasına veya biraz altına indirilir. Tek elde ise arkaya doğru daha geniş bir yörünge çizer ve kol tamamen açılır. Sonrasında bacaklardan gelen güç kalça, bel, omuz , kol ve bilek zincirini tamamlayarak vücut ağırlığı arkadan öne aktarılır ve raket aşağıdan yukarıya doğru bir yay gibi savrulur. Temas anında raket vücuda ideal bir açıdan gerilmelidir. Açının kısa tutulduğu anlarda verim, uzun tutulduğu anlarda ise denge bozulur. Tüm vücuttan oluşturulan gerilimin topa temas noktasında patlayıcı güçle rakip alana gönderilmesiyle vuruş sonlandırılır.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındıBahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındı
Galatasaray bombayı patlatıyor tarihi teklif! Osimhen'den sonra rekor transfer Galatasaray bombayı patlatıyor tarihi teklif! Osimhen'den sonra rekor transfer
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tenis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.