Teniste çift hata nedir, nasıl olur?

Teniste sporcular setler üzerinden mücadele eder ve her set en az 6 oyundan oluşur. Bir sporcunun seti kazanması için en az 2 farkla oyunu kazanması gerekir. Oyun sayıları ralli üzerinden hesaplanır. Sporcular ralli süresi içerisinde rakibinin hata yapmasını veya karşılık verememesini amaçlar.

Teniste her oyun servis atışıyla başlar. Oyunun dinamiği iki yönlüdür. Bir taraf servisi yaparken diğeri karşılamada yer alır. Servisten sonra ralli başlamış olur ve oyun topun karşılanıp rakip alana gönderilmesi ile devam eder. Sporcuların serviste doğrudan sayı elde etmesi "ace" olarak adlandırılır. Tenisteki puan olarak farklı bir değere sahip değildir. Ancak stratejik ve psikolojik olarak üstünlük belirtisi taşır. Servisin başarısız olduğu durumlar ise hem psikolojik hem de kurallar açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Teniste çift hata nedir?

Teniste çift hata bir sporcunun servis sırasında üst üste iki kez hatalı vuruşta bulunmasıdır. Oyuncuların servis başına iki vuruş hakları mevcuttur. Haklardan kurallar dahilinde yararlanamayan oyuncu rakibine sayı vermiş olur.

Çift hata teniste önemli bir yere sahiptir. Servis vuruşları kullanan oyuncu için önemlidir. Strateji belirleme ve oyunun akışını yönetme fırsatı sunar. Servislerde ace elde edilemese dahi rakip oyuncu karşılamada kalacağı için servis kullanan oyuncu avantajını sürdürebilir. Pozisyon üstünlüğü ve rallinin akış yönünü büyük oranda servis atıcı belirler. Bu sebeple servisin üst üste iki kez hatalı kullanılması hem puanla cezalandırılır hem de oyun için bir kırılma anı yaratabilir.

Çift hata oyuncunun kendi yeteneklerinden doğan bir durumdur. Rakip müdahalesi olmaksızın yaşanan başarısızlık anıdır. Oyun hakkı, sayı kaybı ve pozisyon üstünlüğüne ek olarak psikolojik düşüşe sebep olabilmektedir. Tenisçilerde genel bir eğilim olarak ikinci servis hakkı daha kontrollü ve yavaş kullanılır. Öncelik çift hatadan korunma üzerine tasarlanabilir.

Teniste çift hata nasıl olur?

Teniste çift hata oyuncunun oyun kurallarını ihlal eden çeşitli eylemlerinden olur. Tenis hata çeşitleri içerisinde 5 tür yer almaktadır. Bunlardan ilki topun doğru servis karesine düşmesidir. Teniste topun rakip alanda düşeceği alan servis karesi olarak belirlenir. Bu alan karşı sahada diyagonal servis kutusudur. Top servis sırasında çizgiyle belirlenmiş alanın dışına çıkarsa hata olarak kabul edilir. İkinci hata çeşidi olarak topun fileye takılması mevcuttur. Servis sırasında top fileye değebilir ancak rakip yarı alana düşmelidir. Aksi halde hata olur.

Servis sırasında topun gidiş yönü kadar oyuncunun pozisyonu da önemlidir. Üçüncü hata yöntemi olarak oyuncunun atış sırasında servis çizgisine basması yer alır. Oyuncu atış sırasında ayak tabanını kontrol etmeli ve çizgiye basmadan arkasında atışını gerçekleştirmelidir. Dördüncü hata türü de oyuncunun vuruş gerçekleştirmediği toplardır. Oyuncu servis sırasında topu havaya atıp vuruş gerçekleştirmeden eliyle geri yakalayabilir. Ancak topu fırlatıp elinde kontrol edemezse veya rakete çarptırıp topa müdahale ederse hata sayılır.

Beşinci hata türü olarak da oyuncu topa sadece 1 kez temas etmelidir. Çift temas hata olarak kabul edilir.