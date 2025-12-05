Teniste slice nedir, nasıl yapılır?

Teniste sporcular mücadele sırasında iki amaca sahiptir. Bunlardan ilki topu rakibin karşılayamayacağı şekilde karşı tarafa göndermektir. İkinci olarak ise gelen topu karşılayarak rakibe geri göndermek yer alır. Teniste oyun ralli sistemi üstünden sürmektedir. Sayı kazanma süresi mevcut değildir. Taraflardan birisi hata yapıncaya veya topu karşılayamayınca dek tur devam eder. Bu sebeple tenis içerisindeki her vuruş ve pozisyonun kritik önemi mevcuttur.

Teniste temelde iki vuruş tekniği mevcuttur. Tenis teknikleri arasında iki teknik öne çıkar. İlk teknik vücudun ön pozisyonuna doğru raketin arkadan öne savrulduğu forehand'dir. Forehand oyun kurma, pozisyon arama ve rakibe topu daha geniş bir açıyla gönderme açısından idealdir. İkinci temel teknik ise backhand'dir. Vücut pozisyonuna göre raket aşağıdan yukarıya doğru bir açıyla kullanılır. Backhand, çoğunlukla karşılama ve manevra gerektiren durumlar gibi anlarda tercih edilir. Slice vuruşu ise iki teknikte de kullanılabilir.

Teniste slice nedir?

Teniste slice vuruşu, rakibe alçak, yavaşlayan ve yere değdiğinde kayarak veya sekmeden ilerleyen bir top göndermek için bir vuruş tekniğidir. Slice yukarıdan aşağıya doğru bir kesme hareketidir. Forehand ve backhand'de kullanılabilir. Ancak backhand'de kullanımı daha uygun ve yaygındır. Slice vuruşu başlı başına bir teknikten ziyade forehand ve backhand'din varyasyonu olarak değerlendirilebilir. Slice'ın ayırt edici noktası vuruşun şiddeti, vuruş açısı, raketin kullanımı ve oyun kurgusu gibi stratejik planlamada yer almasıdır.

Tenisçiler savunmada zaman kazanma, pozisyonlarını düzeltme, bir sonraki atağını hazırlama, rakibin karşılama opsiyonlarını azaltma ve zor pozisyonlarda ekstra karşılama pozisyonu elde etme için slice vuruşunu kullanabilmektedir. Slice, bir vuruş varyasyonu olarak drop ve voleden ayrılan özelliklere sahiptir. Drop ve vole rakipten sayı almak için fırsat anları iken slice vuruş daha ziyade oyun planının revize edilmesinde kullanılmaktadır. Slice hazırlanışı ve uygulanma zamanının önemli olduğu kritik bir vuruş tekniğidir.

Teniste slice nasıl yapılır?

Slice'ta öncelikli hedef topun kayarak gitmesini sağlamaktır. Kayarak giden topun sekme oranı düşüktür. Sekmesi az olan topun karşılanması verimsiz olur. Pozisyon hazırlamada kullanılabileceği gibi enerji planlamasında da kullanılabilir. Tenisçi kuvvetini odaklamadan önce slice vuruşlarla bir sonraki karşılamada bitirici hamleyi yapmayı kurgulayabilir.

Slice sırasında topa back spin kazandırılır. Bu sayede top yere çarptığında ileri kayarak sekmesi azalır. Oyun temposu değişir ve rakibin güçlü bir karşılama yapma yönünde ritmini düşürür.

Slice yapılırken ilk olarak tutuş önemlidir. Geleneksel tutuş en yaygın tekniktir. Geleneksel tutuşta raketin yüzünün hafif açık kalmasını sağlanır ve topu kesmek kolaylaşır. Raket topu kesmeye hazır bir pozisyonda üstü yukarı dönecek şekilde açıya sabitlenir. Hareket yönü olarak yukarıdan aşağıya kesme bir vuruş yapılarak aynı anda önden ileriye hafif bir itiş sağlanır. Raket kontrolünün ardından topla temas noktası kritiktir.

Topla temas sırasında gövdenin önünde raket yüzünün hafif açık olduğu bir açıyla topun alt-arka kısmında sabit noktaya vurularak backspin verilir. Sliceda omuzlar aktif olarak kullanılır ve merkezi ağırlık arkadan öne doğru aktarılır.

Slice bilekten yapılmaz, tam vücut kontrolü sağlanarak yapılan kontrollü bir vuruştur. Başarılı bir sliceda top hızını kısa sürede kaybeder ve alçak bir mesafede seyreder. Bu sayede fileyi rahat geçerek rakibe karşılama olarak diz mesafesinden yukarı bir açı şansı verilmemiş olur.