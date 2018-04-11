Teoman: Homoseksüel olsaydım daha mı iyiydi?

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlü rock’çı, 20’li yaşlarındayken annesinin çapkınlıklarından dert yandığını belirtip, “Anneme ya homo olsaydım daha mı iyiydi” dedikten sonra hemen telaşlanıp, “Aman Allah korusun, cık cık” deyip tahtaya vurup konuyu bitirmişti” ifadelerine yer verdi.

Teoman’ın kitabında, “10’lu yaşlarımda idealimdeki kadın Emel Sayın’dı” ifadesi de yer alıyor. Teoman geçtiğimiz gün City's AVM'de görüntülendi. 'Fasa Fiso' adlı yeni kitabını çıkardığını belirten Teoman, "Kitapta beni etkileyen müzisyenler, tanışmalarımız ve benimle ilgili hikayeler var" dedi. Ardından kendi üslubu ile konuşan ünlü şarkıcı, "Fasa fiso işte, ama sadece benim için. Tanıştığım ve etkilendiğim insanlar için değil" ifadelerini kullandı. Sahne korkusundan da bahseden Teoman , "Bu yaşıma geldim yüzlerce konser verdim ama sahne korkusunu yenemedim" şeklinde konuştu.