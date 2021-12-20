Teoman ve Gülcan Arslan aşk mı yaşıyor? Partide yakınlaşma

Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan’ın adı Teoman ile anılıyor.

Hayatında uzun süredir kimsenin olmadığı bilinen Teoman Arslan ile yeni bir aşka yelken mi açtı? Teoman ve Gülcan Arslan’ın geçtiğimiz gece özel bir davette yakınlaştıkları iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; ikilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi.

Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan’ın dans ettiği anları paylaştı.

Bu paylaşım sonrası Arslan’da Teoman’ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman’ı sosyal medyadan takibe aldı.



