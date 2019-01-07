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Tepki yağıyor: 'Ölüleri mezara gömmek yerine...'

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 07.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Ölülerin cansız bedenleri için yapılan törenler sırasında tabut ve yakma gibi yöntemlerin çok maliyetli olduğunu söyleyen Recompose adlı bir şirket ilginç bir fikirle dünyanın dikkatini çekti. ABD'nin Washington eyaletinde bulunan şirket, ölülerin cansız bedenlerinin gübreleştirilmesi için bir yöntem geliştirdi.

Bu yöntemi dünyanın dört bir yanında uygulamak istediklerini duyuran firma, ürettiği proje ile defin işlemleri ya da yakma işlemleri için harcanan maliyetin önlenebileceğini söyledi. Firma, eğer bu projesi için izin alabilirse Washingron, ölülerin gübreye dönüştürüldüğü ilk yer olma özelliği de taşıyacak.

Ölüyü doğrudan gübreye dönüştürecekler

ABD'de bulunan Recompose adlı bir şirket, ülkenin Washington eyaletinde, ölenlerin cansız bedenlerinin gübreleştirilmesi için geliştirdiği yöntemi tüm dünyaya uygulamak istediklerini açıkladı.
Seattle Times'ta yer alan habere göre açık Recompose adlı şirket, tabut ve yakma gibi yöntemlerin kişilere çok maliyetli olduğunu ifade ederek ölenlerin vücutlarını gübre olarak kullanabilmeyi sağlayan bir yöntem geliştirdi.
Recompose, bu işlem için diğer yöntemlere kıyasla daha ucuz bir fiyat olan 5 bin 500 dolar (29 bin TL) alınacağını ifade etti.
Firma, öncelikle olarak da uygulamayı ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirmek istedi.
Recompose eğer izin alabilirse Washington, ‘ölüyü gübreye dönüştüren' ilk yer olacak.
Gübreleştirme işlemine gelen tepkileri savunan şirket, işleminin ardından ailelerin kapları evlerine götürüp gübreyi kendi bahçelerinde kullanabileceğini ve bununla da 'hayat döngüsünün daima hatırlanacağını' ifade etti.
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abd ölü gübre Washington

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