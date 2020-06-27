Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek?

Terazi burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Terazi Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Terazi burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay biraz sorunlu geçecek sizin için bunların sebebi de aniden kararlar almanız olacak.

Bilmediğiniz şeylerde bile karar verme hakkını kendinizde gördüğünüz için yanlış şeyler yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların fikirlerine de danışmalısınız. Bu ay akrabalarla para alışverişi yapabilirsiniz. Bu alışverişten kazançlı çıksanız da akrabalarınız karşılık olarak özel hayatınıza müdahale etmeye kalkacaklardır, bunlara müsaade etmeyin.

Terazi burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Evli olan ya da partneri olan terazilerin eşlerini geçmişteki yaşamlarından dolayı eleştirebileceği durumlar olacak. Bazen çok ağır konuşup geri dönüşü olmayacak durumlarla karşılaşabilirsiniz.