Terazi burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Terazi burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Terazi Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay biraz sorunlu geçecek sizin için bunların sebebi de aniden kararlar almanız olacak.
Bilmediğiniz şeylerde bile karar verme hakkını kendinizde gördüğünüz için yanlış şeyler yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların fikirlerine de danışmalısınız. Bu ay akrabalarla para alışverişi yapabilirsiniz. Bu alışverişten kazançlı çıksanız da akrabalarınız karşılık olarak özel hayatınıza müdahale etmeye kalkacaklardır, bunlara müsaade etmeyin.
Evli olan ya da partneri olan terazilerin eşlerini geçmişteki yaşamlarından dolayı eleştirebileceği durumlar olacak. Bazen çok ağır konuşup geri dönüşü olmayacak durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Partnerinizin sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmanız için daha ne yapabileceğini inanın biz de çözemiyoruz, ona haksızlık etmeyi bırakın. İlişkisi olmayan teraziler, emeksiz bir ilişki olmaz. Mutlaka ilgilendikleri kişi ile gerçekten ilgilenmeli ve onlara değerli olduklarını hissettirmelisiniz.
Eğer kilolarınızla barışık bir insansanız bunu insanlara da yansıtmalısınız. Unutmayın, ani tepkiler ve öfke patlamaları ancak size zarar verir. Çevrenizdekilerin benzer sorunlarıyla ilgili sizlerle bir şeyler paylaşmak istemesi sizi de yönlendiriyor anlamına gelmiyor.
Bu konuda alınganlığı bırakmalı biraz rahat olmalısınız. Yediklerinizi, vücudunuzu ve kendinizi sevin. Eğer uyarılardan rahatsız oluyorsanız güzel bir dille anlattığınızda anlayışla yanınızda olacaklardır.
Eğer kendi işinizin sahibi değilseniz, işinizi severek yapıyorsanız müthiş karşılıklar alacaksınız. İş yerinizde insanların dolduruşuna gelerek işten ayrılmayı kesinlikle düşünmeyin. Daha iyisine tabii ki layıksınız ama insanlar sizi çekemediği için böyle söylüyor olamaz mı? Kendi işi olan teraziler ise çevresel faktörlerden dolayı ani kararlar almamaya dikkat etmeli.
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