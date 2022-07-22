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Tercih heyecanı öncesi binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: O bölümü seçenlere 36 bin TL ödenecek!

22.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler için en önemli sürece girildi. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih heyecanı başladı. İki yıllık ve dört yıllık üniversitelerin başarı sıralamaları araştırılırken öğrencilerin ve ailelerinin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi o bölümü tercih edenlere aylık 3 bin lira verecek.

Tercih heyecanı öncesi binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: O bölümü seçenlere 36 bin TL ödenecek!

Türkiye'nin doğal gaz hamleleri devam ederken Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarının merkezi konumunda bulunan Zonguldak'tan da hamleler gelmeye devam ediyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı'nın alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliğiyle öğrenci alacak. Öğrencilere 3 sene boyunca her ay 3 bin lira burs verilecek.

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HEM İŞ BULMA ÖNCELİĞİ HEM DE AYDA 3 BİN TL!

Açık deniz sondaj teknolojileri’ ve ‘açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi’ olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30’ar öğrenci yerleştirilecek. İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ BURS VERİLECEK

Tüm öğrenciler için eğitim süresince 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olacak. Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde staj yapacak. Ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

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