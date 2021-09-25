YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif ortaya çıktı! Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi ve püf noktaları

Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif ortaya çıktı! Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi ve püf noktaları

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamur işleri Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetleri arasında ön plana çıkıyor. Türkiye'nin her yerinde birbirinden lezzetli birçok hamur işi yemeği var. Ama hamur işlerinin şahı poğaça, kuşkusuz ki birçok kişinin favorisi. Çok fazla çeşidi olan poğaçanın lezzetiyle hepimizi şaşırtan değişik bir tarifini paylaşıyoruz...

Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif ortaya çıktı! Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi ve püf noktaları

Türk mutfağında en çok kullanılan malzemelerin başında gelen tereyağı, hamurla birleşince ortaya mükemmel lezzetler çıkıyor. İster kahvaltıda ister çay saatinde, kısacası günün her öğününde afiyetle yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi ile karşınızdayız. İşte mis gibi kokan tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi...

TEREYAĞLI KIYIR KIYIR POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

Hamur yapımı için malzemeler:

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 2 su bardağı un

  • 2.5 su bardağı mısır unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet yumurtanın beyazı

  • 3 yemek kaşığı yoğurt (kaymaksız)

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1.5 çay kaşığı tuz

İç harcı için malzemeler:

  • 100 gram zeytin ezmesi

Üzeri için malzemeler:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı çörek otu

HAZIRLANIŞI

Hamur tarifi:

  • Derin bir kaseye 1 yumurta, 1 yumurtanın beyazı, yoğurt, un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını koyun.

  • Tüm malzemeleri ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğurun.

  • Yoğurduğunuz bu yumuşak hamurdan 10 adet olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın.

İç harcını ekleyin:

  • Yuvarlamış olduğunuz hamur parçalarına elinizle güzelce bastırın.

  • Ortasına yeteri kadar zeytin ezmesi ekleyerek hamuru dikkatli bir şekilde kapatın.

  • Kapattıktan sonra hamurlara yuvarlak bir şekil verin.

Pişirmek için:

  • Hazırladığınız yuvarlak hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine birbirine yapışmayacak şekilde dizin.

  • Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırarak bir kaseye alın ve karıştırın.

  • Her bir hamur parçasının üzerine hazırlamış olduğunuz yumurta sarısını mutfak fırçası yardımıyla sürün.

  • Yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaların üzerine mısır unu ve çörek otu serpiştirin.

  • Önceden ısıtmış olduğunuz 185 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.

  • Pişme aşamasında poğaçaları ara sıra mutlaka kontrol edin.

  • Pişen poğaçaları fırından çıkararak 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

  • Dinlenen poğaçaları servis tabağınıza alın ve servis edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnabaharın en lezzetli hali! Sağlıklı tarif arayanlara özel reçete: Karnabaharlı LazanyaKarnabaharın en lezzetli hali! Sağlıklı tarif arayanlara özel reçete: Karnabaharlı Lazanya
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?Lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
poğaça tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

''Bu malzemeyle de yapılır mıymış?'' demeyin

''Bu malzemeyle de yapılır mıymış?'' demeyin

Hataylı ustaları bile şaşkına çeviren tarif! Sır gibi saklanıyor

Hataylı ustaları bile şaşkına çeviren tarif! Sır gibi saklanıyor

Balkan mutfağının vazgeçilmezi!

Balkan mutfağının vazgeçilmezi!

Usta şeften damak çatlatan tüyo!

Usta şeften damak çatlatan tüyo!

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

En sağlıklısından: Organik ketçap nasıl yapılır?

En sağlıklısından: Organik ketçap nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.