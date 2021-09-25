Ünlü şefin sır gibi sakladığı tarif ortaya çıktı! Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi ve püf noktaları

Türk mutfağında en çok kullanılan malzemelerin başında gelen tereyağı, hamurla birleşince ortaya mükemmel lezzetler çıkıyor. İster kahvaltıda ister çay saatinde, kısacası günün her öğününde afiyetle yiyebileceğiniz bir poğaça tarifi ile karşınızdayız. İşte mis gibi kokan tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi...
MALZEMELER
Hamur yapımı için malzemeler:
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 su bardağı un
2.5 su bardağı mısır unu
1 adet yumurta
1 adet yumurtanın beyazı
3 yemek kaşığı yoğurt (kaymaksız)
1 paket kabartma tozu
İç harcı için malzemeler:
Üzeri için malzemeler:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı mısır unu
HAZIRLANIŞI
Hamur tarifi:
Derin bir kaseye 1 yumurta, 1 yumurtanın beyazı, yoğurt, un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını koyun.
Tüm malzemeleri ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğurun.
İç harcını ekleyin:
Yuvarlamış olduğunuz hamur parçalarına elinizle güzelce bastırın.
Ortasına yeteri kadar zeytin ezmesi ekleyerek hamuru dikkatli bir şekilde kapatın.
Pişirmek için:
Hazırladığınız yuvarlak hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine birbirine yapışmayacak şekilde dizin.
Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırarak bir kaseye alın ve karıştırın.
Her bir hamur parçasının üzerine hazırlamış olduğunuz yumurta sarısını mutfak fırçası yardımıyla sürün.
Yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaların üzerine mısır unu ve çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 185 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.
Pişme aşamasında poğaçaları ara sıra mutlaka kontrol edin.
Pişen poğaçaları fırından çıkararak 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
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