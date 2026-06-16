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Terim-Hacıosmanoğlu polemiğinde yeni perde! “Hakan Safi’ye neden tek laf edemiyorsun?”

Gazeteci İbrahim Seten, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e yönelik açıklamalarını eleştirirken, seçim sürecinde yaşananlara da dikkat çekti. Seten, Milli Takım kaptanları üzerinden yürütülen tartışmalara tepki gösterdi.

Terim-Hacıosmanoğlu polemiğinde yeni perde! “Hakan Safi’ye neden tek laf edemiyorsun?”
Burak Kavuncu

A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisi sonrası başlayan tartışmalar sürerken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir eleştiri de gazeteci İbrahim Seten'den geldi. 343 Digital yayınında konuşan Seten, hem Fatih Terim ile yaşanan polemiği hem de başkanlık seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"MİLLİ TAKIM'IN İKİ KAPTANI MEZE OLDU"

Terim-Hacıosmanoğlu polemiğinde yeni perde! “Hakan Safi’ye neden tek laf edemiyorsun?” 1

Seten, Fenerbahçe'deki seçim döneminde A Milli Takım'ın kaptanlarının tartışmaların merkezine çekildiğini savunarak, "A Milli Takım'ın iki kaptanı seçim sürecinde adeta meze oldu" ifadelerini kullandı.

Seten öte yandan, “Merih Demiral, Milli Takım kampındayken Fenerbahçe seçimlerinin olduğu gün, sürekli Cenk Melih Yazıcı'yı arayarak seçimin nasıl gittiğini sormuş.” sözlerini sarf etti.

"HAKAN SAFİ'YE NEDEN TEK KELİME ETMİYORSUN?"

Terim-Hacıosmanoğlu polemiğinde yeni perde! “Hakan Safi’ye neden tek laf edemiyorsun?” 2

Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim'e yönelik sert açıklamalarını eleştiren Seten, aynı tavrın başka isimlere gösterilmediğini öne sürdü. Deneyimli gazeteci, "Madem bu kadar net konuşuyorsun, Hakan Safi'ye neden tek söz etmiyorsun? Fatih Terim'e söylediklerinin onda birini bile ona söylemedin" dedi.

Öte yandan Seten, seçim sürecinde yaşanan bazı gelişmelere de gönderme yaparak, "Benim kampımdaki oyuncuya teklif yapamazsın deseydiniz ya" sözleriyle TFF yönetimine eleştirilerini sürdürdü.

"BENCE FATİH TERİM İLE KAVGA ETMEK İSTİYOR..."

Terim-Hacıosmanoğlu polemiğinde yeni perde! “Hakan Safi’ye neden tek laf edemiyorsun?” 3

Seten, Hacıosmanoğlu'nun bilinçli şekilde Fatih Terim'le polemiğe girdiğini öne sürerken, deneyimli teknik adamın bazı çevreler tarafından gelecekteki TFF başkanlığı için güçlü bir aday olarak görüldüğünü ifade etti. Hacıosmanoğlu'nun, Terim'in yeniden A Milli Takım'ın başına geçmek istediğini düşündüğünü savunan Seten, federasyon başkanının bu nedenle Terim'in milli takımın başarısız olmasını beklediğine inandığını dile getirdi. İşte Seten'in o sözleri...

"Bence İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim ile kavga etmek istiyor. Çünkü Fatih Terim, bazı çevreler tarafından TFF Başkanlığı için potansiyel aday olarak görülüyor. Hacıosmanoğlu, Terim'in yeniden Milli Takım'ın başına geçmek istediğine ve bu nedenle Milli Takım'ın başarısız olmasını beklediğine inanıyor."

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında başlayan söz düellosu, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya dahil olan isimlerin sayısı da her geçen gün artıyor. İbrahim Seten'in açıklamaları da tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Merih Demiral milli takım tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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