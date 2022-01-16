''Terim Özel Harekat'' Sosyal medya yıkılıyor! Türkiye gündemine oturdu

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından birçok isim de görevi bırakabilir. Taraftarların da yönetime gösterdiği tepki sonrası Sarı-Kırmızılı camia adeta karışmış durumda. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime seslerini duyurabilmek için sosyal medya platformu Twitter'da görülmemiş bir olaya imza attı. Fatih Terim'e resim düzenleme programıyla asker kıyafeti giydiren taraftarlar ''Terim Özel Harekat'' etiketi başlattı.

İLK PAYLAŞIMINI YAPMIŞTI

Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun ısrarı sonrası ilk paylaşımını yapan Fatih Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü. Sosyal medya hesaplarından Galatasaraylı profil fotoğraflarını kaldıran Fatih Terim, Twitter'da kapak fotoğrafını da karartmıştı.

"SON İMZAM'' DETAYI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in ''son imzam'' yazmasından sonra büyük şok yaşadı. Teknik direktörlük görevini bıraktığı iddia edilen bu olaydan sonra taraftarlar sosyal medyada adeta ayaklandı.

"TERİM ÖZEL HAREKAT"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar böylesine az rastlanan bir olaya imza attı. Türkiye gündeminde 3. sıraya oturan bu hamle herkesin dikkatini çekti. Fatih Terim'e resim düzenleme programıyla komutan kıyafeti giydiren Galatasaraylı taraftarlar ''Terim Özel Harekat'' adını verdikleri bir ekip kurdular. Bu ekibe dahil olan herkes sosyal medyada Burak Elmas ve yönetimine hep bir ağızdan eleştiriler yöneltiyor.



