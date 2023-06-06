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Terme’de sel tehlikesi

06.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Terme ilçesinde ırmağın taşması sonucu ekipler sel tehlikesine karşı teyakkuza geçti.

Terme’de sel tehlikesi

Samsun Terme ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Terme Çayı taştı. Teyakkuza geçen Terme Belediyesi ekipleri bölgede can ve mal kaybının önüne geçmek için önlemler aldı.
Terme ve Salıpazarı’nda daha önceden de sel felaketinin yaşandığını anımsatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Terme Belediyesi ekipleri, polisimiz, jandarmamız tüm ekiplerimiz sahadalar. Bölgemizde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak yağış sonucu kısa sürede ırmak seviyesi yükselmiş ve taşmıştır. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur. Ekiplerimiz tehlike geçene kadar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için sahada çalışmalarını sürdüreceklerdir” diye konuştu.

Irmak kenarında bulunan mahallelerde tehlikeli bölgeler kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alındı.

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