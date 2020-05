Terminal ve Hat 250 1 Haziran’da hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlayan Hat 250, 1 Haziran’da hizmete başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımı sağlayan Hat 250, 1 Haziran’da tekrar hizmete başlıyor. UlaşımPark tarafından ana giriş kapısında sağlık kontrolleri yapılacak. Pandemi sürecinde gelen yasakla kapalı olan Terminal’de birçok önlem alınarak kapalı alanların sağlıklı bir ortam haline gelmesi sağlanacak. Terminale girişteki görevli çalışanlar vatandaşların ateşlerini ölçecek. Yüksek ateş çıktığında sağlık birimlerine haber verilerek olası virüsün içeride yayılması ya da tehlike arz etmesi önlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına sunulan el dezenfektanları terminalin tüm noktalarına yerleştirildi. Dezenfektanlar sayesinde en önemli noktalarda vatandaşlar ellerini temassız kullanımla dezenfekte edecek. UlaşımPark terminal temizlik birimleri tarafından gün içerisinde sürekli olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Terminal kapalı ve açık alanlar kamera sistemi ile de kontrol edilerek adeta temizlenmedik tek nokta kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından vatandaşları Sabiha Gökçen Havalimanı’na aktarmasız ulaştıran Hat 250, 1 Haziran’da yolcuları ile buluşuyor. 1 Haziran’da seferlerine başlayacak Hat 250 1 - 3 Haziran aralığında Gebze Otogarına uğrayarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak. 4 Haziran’dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran’da başlatılacak olan Hat 250 seferleri, 1 - 3 Haziran tarihleri arasında toplamda karşılıklı 22 sefer gerçekleştirecek. Terminal 41 No’lu perondan ilk seferine 03.00’da başlayarak gün boyu 2 saat sefer aralığı ile devam ederek son seferini ise 23.00’da gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise ilk seferini 05.00’da gerçekleştirip gün boyu 2 saat sefer aralığı ile son seferini 01.00’da gerçekleştirecek. 1 -3 Haziran tarihlerinde 250 hat koduyla Gebze Otogarına da girecek otobüsler, Gebzeli vatandaşları da aktarmasız Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

Havalimanına aktarmasız olarak yolcularını götüren Hat 250, 4 Haziran’dan itibaren ise 44 seferle yolcularına konforlu, hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlayacak. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali 41 No’lu perondan hareket edecek Hat 250, ilk seferini 03.00’da gerçekleştirecek. Saat başı hareket ederek seferlerini 23.00’a kadar sürdürecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 05.00’da başlayacak seferler gece 01.00’a kadar her gün devam edecek.

Yolcu güzergah üzerinden araca binmek isterse ve kartı da yok ise sürücü tarafından ücretli tek kullanımlık bilet verilecek ve seyahat etmeleri sağlanacak. Hat 250 kalkış noktaları olan Otogar 41 No’lu perondan TVM (Kocaeli Kart Yükleme Noktası) ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise Kocaeli Kart Satış Noktası’ndan vatandaşlar, bilet ya da dolum yapabilecek. Ayrıca Hat 250’de seyahat eden yolculara bilgilendirme maksadıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hatırlatılacak.

UlaşımPark, pandemi sürecinin başından itibaren tüm araçlarında olduğu gibi havalimanı aracı olan Hat 250’de de her gün dezenfekte işlemi uygulayacak. Sefer bitiminde garaja gelen araçlar her gün temizlik ekipleri tarafından dezenfekte edilerek tekrar kalkış noktalarına yönlendirilecek. Havalimanı olması sebebiyle gün içerisinde de araçlar dezenfekte edilecek. UlaşımPark temizlik ekipleri araçları gün boyu temizleyerek olası virüsün bulaşması da engellenmiş olacak.