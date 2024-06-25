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Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da çalışanlar zorlu mesaide

AA AA
25.06.2024 11:22
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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, özellikle güneş altında ve ateş karşısında mesai yapanlar zor günler geçiriyor.

Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'da giderek etkisini arttıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, güneş altında ve ateş önünde çalışanlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor. İşçiler, arada dinlenerek, su içerek ve yüzlerini yıkayarak sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Haliliye ilçesinin kırsal Mehmetçik Mahallesi'nde tarlada çalışan çiftçi Abdulhakim Cevheroğlu, AA muhabirine, sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirterek, "Sabahtan akşama kadar sıcak olmasına rağmen ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Arada gölgelik bir alan bulup biraz dinleniyoruz, su içip yüzümüzü yıkıyoruz, sonra tekrar işimize dönüyoruz." dedi.

FIRINCI VE KALAYCILAR İLE ASFALT İŞÇİLERİNİN ZORLU MESAİSİ

Ateş önünde kalaycılık yapan Sedat Yalvaç ise babasından kalan mesleği sürdürdüğünü ifade ederek, "Şanlıurfa sıcaklarında kalaycılık yapmak bir nevi cehennem ateşinde yanmak gibi. Bu sıcak havada bu işi yapmak çok zor. Hava 40 derece ama ateşle birlikte 80 dereceyi buluyor." diye konuştu.

Fırıncı ustası İsmail Koç da fırın ateşiyle Şanlıurfa'nın sıcağının birleşmesiyle ortamın dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Koç, "Arada dinleniyoruz, arada su içiyoruz, terimizi siliyoruz, arada çalışıyoruz. Zaten sıcaklara dayanamıyoruz, fırının ateşi de eklenince kemiklerimiz etten ayrılmış gibi oluyor. Cehennem ateşinde yanıyor gibiyiz. Zor olsa da ekmek parası için mecburen çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalaycı Mustafa Ozan da ekmek parası için ateş önünde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

İşlerinin zor olduğunu ve zaman zaman kollarının ateşten zarar gördüğünü anlatan Ozan, "Havalar çok sıcak ama çalışmaya mecburuz. Sıcaklardan korunmak için mola verip su, çay içerek dinlenmeye çalışıyoruz." dedi.

Asfalt işçilerinden Şeyhmus Ege de sıcak havada işlerinin zor olduğunu söyledi.

Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu belirten Ege, sıcaklardan korunmak için kep kullandığını, arada gölgede dinlenerek su ile serinlemeye çalıştığını ifade etti.

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Şanlıurfa Güneş ateş sicak tarla

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