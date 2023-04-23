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Terör mağduru aileler Diyarbakır’da bin 329 gündür evlatlarını HDP’den istiyor

23.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 329 gündür sürüyor.

2013 yılında kızı Zübeyde’nin PKK’lılar tarafından park bahanesiyle kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Esmer Koç, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

HDP il binası önünde 4 yıldır evladı için oturma eylemini gerçekleştirdiğini dile getiren Koç, "Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden kızım için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine kaldım. 2013 yılında 4 PKK’lı kızımı park bahanesiyle çarşıya götürüp, oradan kendi araçlarıyla dağa kaçırmış. Kızımdan 10 yıldır haber alamıyorum. 4 yıldır HDP önünde evlat nöbetimi tutuyorum. Ben PKK ve HDP’den sadece evladımı istiyorum" dedi.

Koç, kızını kaçıranların HDP ile bağlantılı olduğunu iddia ederek, "Kızım eğer sesimi duyup görüyorsan, orada kalma. Orası senin yerin değil. Dön gel devletimize teslim ol" diye konuştu.

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