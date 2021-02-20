Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirinin örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

Sanık M.M'nin DEAŞ adına silahlı çatışmalara katıldığını kaydeden A.E, şunları anlattı:

"M.M. 2013-2014'te Suriye'nin Humus bölgesindeki Deyfur adlı köyde terör örgütü DEAŞ içerisinde komutanlık yaptı. Bu bölgeden kendisi sorumluydu. Emrinde 4 kişi bulunuyordu. Bu kişiler M.M'nin talimatlarını yerine getirirlerdi. Bu 4 kişi bombalı yelek ve mayınların olduğu bir pikap içerisinde devriye görevi yaparlardı. Mayınlar eylem yapmak amacıyla kullanılıyordu. M.M. sorumlu olduğu bu bölgede bir yolu kendisi tutmaktaydı. Bu yoldan başka grupların geçişini engelliyordu hatta bu gruplarla bizzat çatışmaya giriyordu. Buradan geçenleri bizzat öldürüyordu. Kendisinde M16 piyade tüfeği ve tabanca vardı. M.M. üzerinde sürekli bomba düzeneğiyle geziyordu. Çatışmada kendisi rehin olursa patlatmak amacıyla bu bombalı yeleği giyiyordu."

Tanık, 2016 yılında M.M'yi Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde gördüğünü belirterek, "M.M'yi burada DEAŞ'ın emniyet güçlerinden sorumlu emirin yanından çıkarken gördüm. M.M'nin komuta ettiği grup Humus'un Zahferani köyünde başka bir gruptan bir kişiyi esir aldılar. Esir alınan bu kişi daha önce 'bütün DEAŞ'lıları öldüreceğim' diyerek akit yaptığı için M.M. tarafından M16 piyade tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü. Bizzat gördüm." ifadelerini kullandı.