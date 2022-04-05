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Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

05.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K. ve S.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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pkk Gözaltı Şüpheli Edirne

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