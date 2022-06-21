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  4. Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

21.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 47'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye İçişleri Bakanlığı Irak

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