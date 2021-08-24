YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

24.08.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Diyarbakır'da sağlık çalışanları aşı çağrısı yaptıDiyarbakır'da sağlık çalışanları aşı çağrısı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:35
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:08
Yatsı
20:30

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Surkent Eczanesi
Sur
Arden Eczanesi
Yenisehir
Serçem Eczanesi
Baglar
Yenı Yasam Eczanesi
Baglar
Doğumevi Eczanesi
Baglar
Kiraz Çiçeği Eczanesi
Kayapinar
Aşiti Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.